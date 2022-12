Sončne panele v vsako vas

Pri umeščanju obnovljivih virov energije v prostor se v Sloveniji, predvsem pri vetru, v začaranem krogu vrtimo že več kot dvajset let. Ključna obljuba nove vlade pod vodstvom energetika Roberta Goloba je, da bodo ta gordijski vozel presekali. V koalicijski pogodbi so napovedali pospešeno solarizacijo Slovenije. »Pripravili smo načrt skupaj s sistemskimi operaterji, po katerem bomo tretjini slovenskih gospodinjstev omogočili dostop do skupnostnih sončnih elektrarn. S tem rešimo draginjo za vekomaj,« je napovedoval Golob.