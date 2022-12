Kavaški klan: Blaž Kadivec na sodišče s posebnim spremstvom

Med tremi obtoženimi, ki so v zadevi kavaški klan prvič stopili pred sodnika, je bil tudi Blaž Kadivec. Gre za brata domnevnega vodje hudodelske združbe Klemna Kadivca. Blaža Kadivca so marca prijeli v Španiji. V času njegovega predobravnavnega naroka so veljali posebni varnostni ukrepi.