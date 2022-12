Čađenoviću, ki so ga aretirali po nalogu posebnega državnega tožilstva Črne gore, so po zaslišanju odredili pripor, kjer ga bodo zadržali največ 72 ur, poroča črnogorski časnik Vijesti.

Tožilec naj bi bil član kriminalne združbe kavaški klan od sredine leta 2020, »z vlogo in nalogami, da kot posebni tožilec na tem tožilstvu in po navodilih ter ukazih vodij združbe, ne opravlja kazenskega pregona ter ne uvede kazenskega postopka proti vodjem in članom združbe«, je sporočilo tožilstvo, ki ob tem dodaja, da bo javnost sproti obveščalo o poteku preiskave.

Zloglasni kavaški klan je sicer v vojni s konkurenčno kriminalno združbo, znano kot škaljarski klan, odkar je leta 2014 iz španskega pristanišča izginilo 300 kilogramov kokaina. Konflikt med klanoma naj bi od od tedaj v Črni gori, Srbiji, Avstriji, Grčiji, Španiji in Ukrajini terjal več deset življenj.