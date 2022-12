44-letna Grkinja je vpletena v korupcijski škandal glede vmešavanja Katarja in Maroka v odločitve Evropskega parlamenta, ki je eden največjih v zgodovini parlamenta. V okviru preiskave so preiskovalci izvedli več kot 20 preiskav, nekatere tudi v Italiji in prostorih parlamenta v Bruslju, zasegli 1,5 milijona evrov ter pridržali več ljudi, med njimi Kailijevo.

Ta je sicer danes po navedbah njenih odvetnikov na zaslišanju za zaprtimi vrati poudarila, da je nedolžna in da aktivno sodeluje s preiskavo ter zaprosila za izpustitev iz predkazenskega pripora pod elektronskim nadzorom. A sodišče je njeno prošnjo zavrnilo, je zvečer sporočilo bruseljsko tožilstvo.

Med pridržanimi sta bila tudi partner Kailijeve Francesco Giorgi ter nekdanji evropski poslanec in ustanovitelj bruseljske nevladne organizacije Fight Impunity Antonio Panzeri. Njima je sodišče minuli teden že podaljšalo pripor.

Giorgi, sicer tudi asistent evropskega poslanca iz Italije, je minuli teden priznal, da je bil član omenjene nevladne organizacije, ki naj bi jo Maroko in Katar uporabljala za vplivanje na odločitve Evropskega parlamenta. Priznal je tudi, da je bila njegova naloga upravljanje z denarjem teh držav.

Zatrdil je, da je bil denar, ki so ga našli v stanovanju v Bruslju, kjer živita s Kailijevo, njegov. Enako trdi za denar, ki so ga našli v kovčku njenega očeta v enem od bruseljskih hotelov.