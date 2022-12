Iz njene grške socialistične stranke Pasok so že sporočili, da so jo iz nje izključili.

Vir je AFP še povedal, da je evropska poslanka Kaili partnerica ene od štirih oseb, ki so jih v okviru omenjene preiskave pred tem danes prijeli, in da so jo pridržali na policiji zaradi zaslišanja.

Pred tem je belgijsko državno tožilstvo sporočilo, da so v okviru preiskave suma korupcije v Evropskem parlamentu, v katero je vpletena neimenovana zalivska država, v Bruslju danes izvedli 16 preiskav in prijeli štiri osebe, tudi nekdanjega evropskega poslanca. Ime vpletene države niso navedli, niti podrobnosti o aretiranih.

Povedali so še, da se preiskava nanaša na domnevno kriminalno združbo ter domnevno korupcijo in pranje denarja. Dodali so, da sumijo, da zalivska država vpliva na gospodarske in politične odločitve Evropskega parlamenta, in sicer z nakazili velikih vsot denarja ali znatnimi darili tretjim osebam s pomembnim ali strateškim položajem v parlamentu.

Belgijska časnika Le Soir in Knack sta poročala, da naj bi šlo za lobiranje Katarja za svetovno nogometno prvenstvo in da naj bi aretirali štiri Italijane. Med njimi naj bi prijeli nekdanjega evropskega poslanca, socialista Antonia Panzerija in generalnega sekretarja Mednarodne konfederacije sindikatov Luco Visentinija.