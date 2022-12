V sporočilu za javnost na spletni strani moštva so Nizozemci zapisali načrte v sezoni 2023. Za zdaj so se omejili na dve od treh večtedenskih dirk, saj so poudarili, da je Vuelta še preveč oddaljena, da bi že zdaj delali načrte.

Primožu Rogliču so v ekipi namenili nastop na Giru v vlogi kapetana ekipe. »To je dirka, ki jo imam zelo rad, nisem pa še zmagal na njej. Še vedno okrevam po poškodbi, a maja bom, upam, v najboljši formi in si bom prizadeval, da se to uresniči,« je za spletno stran ekipe dejal Roglič.

V ekipi so pojasnili, da imajo visoke cilje že na spomladanskih klasikah, dirki po Flandriji in Pariz - Roubaix. Kot enega od glavnih ciljev pa so si zastavili tudi nadaljevanje zmagovite poti na Touru, kjer je letos slavil Danec Jonas Vingegard.

»Ugotovili smo, kako lahko porazimo Pogačarja. Poznamo njegovo moč in področja, kjer je Jonas boljši. Na Tour se bomo vrnili z dobrim načrtom in verjamem, da smo lahko z Jonasom spet v rumenem,« je dejal športni direktor ekipe Merijn Zeeman.

V nizozemskem moštvu bosta v naslednji sezoni sicer dva Slovenca, saj je eden od novincev v ekipi tudi Jan Tratnik.