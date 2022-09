Smole Primoža Rogliča v letu 2022 ni videti konca. Slovenski kolesarski šampion se je na kolesarski dirki po Španiji hotel vrniti med »žive«. Po novem, že tretjem razočaranju na dirki po Franciji, je svojo nesporno kakovost vnovič želel dokazati na dirki po Španiji. Po poškodbah, ki jih je utrpel v peti etapi letošnjega Toura, se je kar malce na silo lotil napada na rekordno četrto zaporedno zmago na španski pentlji.

Manjko treninga se mu je poznal v prvem tednu, ko je proti Belgijcu Remcu Evenepoelu izgubil skoraj tri minute in za mnoge je bilo sanj o rekordnem četrtem zaporednem slavju v Madridu konec. Za Primoža Rogliča ne. Izjemen borec in vedno nepopustljivi Kisovčan je iz dneva v dan prihajal v boljšo formo. Pred začetkom zadnjega tedna je zaostanek za obetavnim Belgijcem zmanjšal le na minuto in pol, s predstavami v 14. in 15. etapi pa napovedal izjemno zanimiv zadnji teden v vroči Španiji.

Navijačem priljubljenega Rogle je srce zaigral slabe tri kilometre pred ciljem sicer lahke in skoraj povsem ravninske 16. etape. Drugi kolesar sveta je sprožil izjemen napad na manjšem klancu, njegov veliki tekmec pa je doživel okvaro kolesa. Za trenutek se je zdelo, da se Rogliču v Španiji vse zopet postavlja na svoje mesto. A navdušenje je bilo sila kratkotrajno.

Sprva je bilo jasno, da Remco Evenepoel ne bo izgubil časa v skupnem seštevku, saj je do okvare prišlo znotraj zadnjih treh kilometrov, ki so v sprinterskah etapah zaščiteni in se tekmovalcu pripišče čas glavnine. A izguba virtualne rdeče majice ni bila najhujša stvar, ki se je zgodil v le nekaj sekundah čustvenega »vlaka smrti«. Le nekaj metrov od ciljne črte etape je kapetan Jumbo-Visme pri polni hitrosti udaril ob tla, ko je po lastni napaki zadel kolo Freda Wrighta.

Borbeni Zasavec se je pobral in prečkal ciljno črto, a nato ves pretresen obsedel ob ogradi v cilju. V tistem trenutku boj za skupno zmago na Vuelti ni bil pomembnega za nikogar, vsi so slovenskemu šampionu želeli le dobro. »Letos res nima sreče, le želim si, da je z njim vse vredu,« je takoj po etapi dejal zmagovalec na cilju Mads Pedersen. »Upam, da bo Primož jutri na startu in bo z njim vse vredu. Nihče si dirke ne želi dobiti na tak način,« je Slovencu le najboljše želel tudi veliki tekmec Evenepoel.

V Jumbo-Vismi so se zavili v temo. Brez besed in mimo medijev so svojega zvezdnika peljali na zdravniške pregelede. Zlomol ni utrpel, nato pa so vseeno sporočili. »Zjutraj se bomo odločili o njegovem nadaljevanju«. Po prespani noči in nestrpnem čakanju pa so Nizozemci preko tvitterja sporočili tisto, kar so se navijači najbolj bali. »Na žalost Primoža Rogliča ne bo na startu 17. etape zaradi posledic včerajšnjega padca. Hvala za vse lepe trenutke na letošnji Vuelti. Imel si velike načrte za prihodnje dni, ampak na žalost ti to ni bilo usojeno. Pozdravi se šampion«.