»Premikanje svojih meja in tveganje sta bili moja smučarska strast že leta. Moj občutek je bil pogosto ključ do uspeha. Zdaj mi občutek pravi: fizične meje so dosežene,« je v sredo na Instagramu zapisal Beat Feuz. Veseli se novih izzivov, ki ga čakajo po koncu tekmovalne poti. Najbolj ga navdušuje, da bo lahko več časa preživel z družino.

»Hkrati sem neizmerno hvaležen, da sem se lahko tako dolgo uresničeval svojo strast in sem lahko doživel veliko čustvenih trenutkov. Po 16 letih v svetovnem pokalu alpskih smučarjev bom svojo aktivno kariero tekmovalca končal 21. januarja 2023. Veselim se svojih najljubših tekem v Wengnu in Kitzbühelu, kjer upam, da bom lahko spet užival,« je nadaljeval 35-letnik.

Šestindvajsetega decembra, torej prihodnji ponedeljek, bo svoje misli o koncu kariere delil na novinarski konferenci v Bormiu, kjer bosta na slovitem Stelviu prihodnji teden smuk in superveleslalom.

Februarja končno postal tudi olimpijski prvak

Feuz je sedmega februarja letos na progi Skala na gori Xiaohaituo v okrožju Yanqing na Kitajskem osvojil še tisto zadnjo lovoriko, ki mu je manjkala. Z zanj srečno številko 13 je pri 34 letih osvojil tretjo olimpijsko kolajno, prvo zlato. Pred štirimi leti v Pyeongchangu je Švicar osvojil dve olimpijski kolajni, a ne zlatega sijaja, srebrn je bil v superveleslalomu in bronast v smuku. Naslov svetovnega prvaka v smuku ima z domačega prvenstva leta 2017 v St. Moritzu.

V svetovnem pokalu je zbral 59 uvrstitev na zmagovalni oder, od tega je 16-krat zmagal. Največ zmag v svetovnem pokalu, 13, je osvojil v kraljevski disciplini, preostale tri zmage ima s superveleslalomov. Pred olimpijskimi igrami je zmagal na smuku s Petelinjega grebena 23. januarja letos. V Kitzbühelu je zmagal na treh smukih, trikrat je slavil tudi na smukih v Wengnu, dvakrat na smukih v Beaver Creeku.

Smučar, ki bo 11. februarja dopolnil 36 let starosti, je štiri sezone končal na vrhu smukaškega seštevka. Male kristalne globuse za dobljeni posebni smukaški seštevek je osvajal po vrsti od 2018 do 2021. Najbližje velikemu kristalnemu globusu je bil leta 2012, ko je v boju za skupni seštevek sezone svetovnega pokala alpskih smučarjev 2011/12 na drugem mestu zbral 1330 točk ter zaostal zgolj 25 točk za Avstrijcem Marcelom Hirscherjem.