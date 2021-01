Najprestižnejša preizkušnja alpske smučarske sezone, smuk za moške v Kitzbühelu, je upravičila sloves. Tekma na sloviti progi Streif je bila razburljiva kot najboljša kriminalka. V prvi vrsti zaradi tekmovalnega razpleta, v drugi pa zaradi grdih padcev, ki so tradicionalno del najtežjega smuka na svetu in gredo težko skozi želodec. Številne daljše prekinitve so priklicale močan popoldanski veter, zaradi katerega je bil smuk dalj časa ogrožen. Po startni številki 23 je namreč v ciljnem izteku zakrožila novica, da je tekma odpovedana. Vodilni Beat Feuz je doživljal enega svojih najbolj stresnih dni, potem ko je več kot dve uri nemočno v cilju opazoval, ali bodo organizatorji do cilja vendarle spustili elitno trideseterico, kar bi pomenilo, da je tekma veljavna. Švicar je bil ob koncu dneva vendarle veliki zmagovalec, saj so organizatorji izpeljali tekmo skozi šivankino uho, po startni številki 30 pa so jo po treh urah prekinili.

Jasno vreme in izjemno hitra proga sta poskrbela za atraktivno preizkušnjo. Zmagovalec Beat Feuz je bil v zadnjih letih kar petkrat drugi, štirikrat na smukih. Pred petimi leti ga je prehitel Italijan Peter Fill, pred tremi leti ga je presenetil Nemec Thomas Dressen, predlani je stisnil roko Italijanu Dominiku Parisu, lani pa se je priklonil Avstrijcu Matthiasu Mayerju. Beatu Feuzu sta na zmagovalnem odru delala družbo kitzbühelska velemojstra Matthias Mayer in Dominik Paris, medtem ko je bil četrti neustrašni Johan Clarey. Francoz je namreč pri 39 letih najstarejši alpski smučar v svetovnem pokalu, v četrtek pa je po ciljnem skoku pri hitrosti nad 140 km/h grdo padel. Edini od Slovencev na startu je bil Martin Čater, ki je zasedel 26. mesto.

Slaba vremenska napoved »Nisem smučal perfektno, gotovo se da še bolje. A takšna je proga Streif, idealnega smučanja ni. V cilju sem bil presenečen nad doseženim časom, očitno je bila proga zelo hitra. Končno, lahko rečem. Ko le pomislim, koliko sem v preteklosti tvegal v Kitzbühelu, a nikoli zmagal. Tokrat mi je očitno uspelo. To je nedvomno ena mojih slajših zmag, z gotovostjo ob vsem spremljanju pa tudi najbolj stresna,« je priznal vidno izmučeni Beat Feuz. Tekma je bila najprej za četrt ure prekinjena pri startni številki 13, ki jo je nosil Ryan Cochran-Siegel. Američan je v tej sezoni blestel na številnih preizkušnjah, na prvem treningu na Streifu pa je bil prepričljivo najhitrejši. Smuk ni trajal dolgo, saj je s startno številko 17 še grše kot Američan padel Urs Kryenbühl. V ciljnem skoku, ki je bil daljši kot na treningih, je Švicar izgubil oblast nad smučmi in nezavesten obležal v ciljnem izteku. Smuk je bil prekinjen za dobre pol ure. Danes bo v Kitzbühelu še en smuk (ob 11.30). Čez noč naj bi zapadlo do 25 centimetrov snega, vidljivost pa naj bi bila precej slaba.

Skromna Ilka Štuhec Crans Montana, kjer se je predlani poškodovala, ostaja nesrečni kraj za najhitrejšo slovensko alpsko smučarko Ilko Štuhec. Mariborčanka tekmuje z bolečinami v gležnju, včeraj pa je s 37. mestom krepko zaostala za tekmicami in tudi točkami svetovnega pokala. Za eno mesto jo je prihitela celo druga Slovenka Maruša Ferk. Četrti smuk sezone je bil precej skrajšan, saj je čez noč zapadlo veliko snega, tako da so ga bili organizatorji prisiljeni z več kot triurno zamudo spustiti na superveleslalomski start. Najhitrejša je bila Sofia Goggia, ki je postala prva Italijanka s tremi zaporednimi smukaškimi zmagami svetovnega pokala. Na zmagovalnem odru sta ji delali družbo Čehinja Ester Ledecka in Američanka Breezy Johnson, ki je bila zanimivo še na četrtem smuku sezone tretja.

Nov uspeh Andreje Slokar Slovenska alpska smučarka Andreja Slokar je znova navdušila na tekmi evropskega pokala v Gstaadu. Primorka je v Švici premagala vso konkurenco ter dosegla drugo zmago v tej sezoni, s katero je prevzela vodstvo v skupni razvrstitvi evropskega pokala. Druga je bila Italijanka Lara Della Mea, tretja pa Švedinja Emilie Wikström. V četrtek je bila Andreja Slokar na slalomu v Gstaadu četrta, potem ko je po prvi progi vodila.

Kitzbühel v številkah Včeraj, smuk za moške: 1. Feuz (Švi) 1:53,77, 2. Mayer (Avs) +0,16, 3. Paris (Ita) +0,56, 4. Clarey (Fra) +0,89, 5. Sander (Nem) +0,95, 6. Janka (Švi) +1,37, 7. Bailet (Fra) +1,50, 8. Baumann (Nem) +1,51, 9. Kriechmayr (Avs) +1,62, 10. Allegre (Fra) +1,64, 26. Čater +4,12, Kline in Hrobat (vsi Slo) nista tekmovala. Svetovni pokal – smuk (po 4 tekmah): 1. Mayer 238, 2. Feuz 226, 3. Kilde (Nor) 190, 4. Paris 152, 5. Clarey 137, 9. Čater 111, 34. Kline 17. Svetovni pokal – skupno (po 20 tekmah): 1. Pinturault (Fra) 778, 2. Kilde 560, 3. Odermatt (Švi) 501, 4. Schwarz (Avs) 466, 5. Zubčić (Hrv) 462, 31. Kranjec 163, 45. Čater 112, 52. Hadalin 97, 85. Kline 29, 90. Hrobat (vsi Slo) 25. Danes, ob 11.30: smuk za moške. Jutri, ob 10.20: superveleslalom za moške. Lani je bil najboljši Norvežan Kjetil Jansrud.