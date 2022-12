Nemški veleposlanik na Kosovu pozval k umiku barikad, Beograd ogorčen

Nemški veleposlanik na Kosovu Jörn Rohde je pozval k umiku barikad na severu države do božiča in označil zahtevo Beograda za vrnitev srbskih sil na Kosovo za absurdno in nesprejemljivo. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je izjave veleposlanika ocenil za nevarne in za grožnjo srbskemu narodu.