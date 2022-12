Barikade so začeli odstranjevati v mestu Rudare blizu severnega dela Mitrovice in v Ibarski Slatini. Mejna prehoda s Srbijo Brnjak in Jarinje sta sicer še vedno zaprta, barikade pri mejnem prehodu Merdare pa so že odstranili, tako da je odprt za promet.

Barikade so kosovski Srbi začeli odstranjevati po pogovorih, ki so jih imeli v sredo zvečer s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem v Raški na jugu Srbije. Vučić je po pogovorih sporočil, da bodo barikade odstranili najkasneje v 48 urah, a opozoril, da nezaupanje kosovskih Srbov do kosovskega premierja Albina Kurtija ostaja. Obenem je posvaril pred nadaljevanjem aretacij Srbov zaradi barikad. V tem primeru bo podprl vse druge pobude, ki jih bodo sprejeli kosovski Srbi, je napovedal.

Vučić ukinil odlok o najvišji stopnji bojne pripravljenosti srbske vojske

Dogovor o odstranitvi barikad so dosegli potem, ko se je nekdanji srbski policist Dejan Pantić, čigar aretacija je 10. decembra sprožila postavitev barikad, v sredo vrnil domov, kjer bo predvidoma do 9. januarja v hišnem priporu zaradi obtožb o terorizmu zaradi napada na urad volilne komisije v domači Severni Mitrovici. Dogovor je sledil nevarni zaostritvi razmer po ponedeljkovi razglasitvi najvišje stopnje bojne pripravljenosti srbske vojske in vseh enot pod nadzorom srbskega notranjega ministrstva. Danes je Vučić odlok o tem že umaknil.

Vodja urada srbske vlade za Kosovo Petar Petković je danes za zasebno srbsko televizijo Pink povedal, da so kosovski Srbi privolili v odstranitev barikad na podlagi zagotovil EU in ZDA pri vprašanjih, ki so za kosovske Srbe zelo pomembna, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Po njegovih besedah sta Washington in Bruselj zagotovila, da kosovske oblasti ne bodo več aretirale Srbov, tudi tistih, ki so sodelovali v mirnih protestih z blokadami cest in barikadami. Sporočila sta tudi, da imajo zagotovila kosovskega vodstva, da ne obstajajo seznami kosovskih Srbov, ki bi jih bilo treba aretirati ali sodno preganjati zaradi mirnih protestov in barikad. Srbi sicer ne verjamejo povsem, da se to ne bo zgodilo, in niso prepričani, da bo Priština spoštovala mednarodna zagotovila, je dejal Petković.

Izpostavil je še sporazum o prepovedi napotitve kosovskih varnostnih sil na sever Kosova brez dovoljenja poveljnika mednarodnih sil Kfor in brez soglasja političnih predstavnikov kosovskih Srbov.

Borrell: Prevladala je diplomacija

Odločitev o odstranitvi barikad oziroma mirno rešitev so že pozdravile mednarodne sile Kfor in Evropska unija. »Kfor pozdravlja odločitev o odstranitvi barikad na severu Kosova. Barikade je treba odstraniti hitro, varno in zanesljivo ter se izogniti kakršnim koli incidentom ali tveganjem,« so sporočili na Twitterju.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je v tvitu v imenu Evropske unije pozdravil dejstvo, da »je pri umirjanju napetosti na severu Kosova prevladala diplomacija«. »Nasilje nikoli ne more biti rešitev,« je dodal ter pozdravil »odgovorno vodenje srbskega predsednika Vučića in kosovskega premierja Kurtija«. Pohvalil je tudi timsko delo ZDA, EU in Kfor ter izpostavil, da je sedaj potreben »nujen napredek v dialogu« med Beogradom in Prištino.