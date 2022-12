»Energetska kriza je še vedno najbolj pereča tema v malem gospodarstvu. Državni zbor je v petek sprejel zakon o omilitvi posledic zaradi energetske krize. Vse zbornice in združenja smo želeli, da se namesto subvencij sprejme kapica na energente. To bi bilo bolj smiselno, za to možnost so se odločile tudi nekatere druge države. Dobili smo izgovore, zakaj naša vlada temu ni sledila,« je dejal predsednik OZS Blaž Cvar.

Dodal je, da težava ni v samem modelu, ki določa višino subvencije. »Gre za to, da je prišlo vmes do enormnega dviga cen energentov. Ko vnesemo to subvencijo v model, bodo naša podjetja imela še vedno precej višje cene kot konkurenti v tujini. Zato nikakor ne moremo biti zadovoljni s tem,« je povedal in opozoril, da številna podjetja še vedno nimajo sklenjenih pogodb za prihodnje leto.

Cvar je izrazil tudi nasprotovanje uvedbi obvezne božičnice, ki jo predvideva osnutek novele zakona o delovnih razmerjih, o katerem se že usklajujejo v okviru Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). »V tem času, ko se govori o preživetju podjetij, je to nedopustno. Delodajalci bomo zagotovo šli v zaostritev retorike,« je napovedal Cvar. Minister za delo Luka Mesec je sicer v ponedeljek novinarjem dejal, da ne bodo »silili« s predlaganimi rešitvami, tudi potrditve obvezne božičnice zaenkrat še ne pričakuje.

Direktor OZS Danijel Lamperger je na seji poudaril, da bo, če delodajalska združenja ne bodo upoštevana, sledila zaostritev. »Povod za zaostritev je zakon o dohodnini, področje energetike, področje čezmejnega opravljanja storitev,« je dejal.

Pišek: Nemci nam ne bodo plačali izdelkov po višjih cenah

Do dialoga z državo je bil kritičen tudi podpredsednik OZS Peter Pišek. »Ko se vlada in sindikati dogovorijo, so dogovorjeni tudi z gospodarstvom. Nas v socialnem dialogu ni. Smo preslišani. Nismo pripravljeni sprejemati računov za tisto, o čemer se nismo dogovorili na ESS in v socialnem dialogu. Mi torej nismo usklajeni, kar lahko slišimo v javnih nastopih nekaterih politikov,« je poudaril.

Dodal je, da s takšnimi cenami elektrike ne bodo konkurenčni na evropskem trgu. »Nemci nam ne bodo plačali izdelkov po višjih cenah. Tega se moramo zavedati,« je dejal. Glede božičnice pa je Pišek menil, da mora biti to prostovoljna odločitev in tudi neobdavčena. »Če ne bomo sedaj rekli, da je dovolj, bo slabo. Politika pride in gre, mi pa ostajamo,« je povedal.