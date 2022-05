Prvi mož OZS Branko Meh je na današnji novinarski konferenci opozoril, da je gospodarstvo v času, ko se še niti ni končalo okrevanje po koronski krizi, padlo v novo krizo, tokrat zaradi cen energije in surovin, tudi kot posledica vojne v Ukrajini. »Nenormalna« podražitev pogonskih goriv vodi v dvig cen v celotnem gospodarstvu, kjer se stroškovni pritiski prav tako povečujejo, zato upa na rešitve na strani države.

Od nove vlade, ki jo bo zelo verjetno oblikoval Robert Golob, pričakuje takojšnje ukrepanje. Pri tem omenja bodisi vnovično regulacijo cene pogonskih goriv bodisi subvencioniranje cene. Spomnil je, da je bila to tudi Golobova napoved v predvolilni kampanji. Padanje kupne moči po Mehovih opozorilih namreč pomeni tudi padanje povpraševanja, kar lahko v naslednjem koraku vodi v odpuščanja.

Še bolj nazoren je bil vodja sekcije promet pri OZS Peter Pišek. Kot pravi, so razmere »zelo resne, več kot pereče«. Odprava 45-dnevne regulacije cen s 30. aprilom jih je zelo presenetila, saj so razmere na trgu po njegovih besedah še slabše kot pred regulacijo. Nenaden skok cen pogonskih goriv, predvsem dizla za okoli 30 centov na liter, je nedopusten z vidika potrošniške košarice, vpliva pa na celotno verigo vrednosti v gospodarstvu, poudarja.

Že pred dnevi je Pišek slovenske prevoznike pozval k podražitvi prevozov za vsaj deset odstotkov, saj da se bodo v nasprotnem primeru transportna podjetja znašla v likvidnostnih težavah in morala ustaviti tovornjake. Danes je napovedal, da bodo ta dodatek za dražje gorivo redno prilagajali in bi tako lahko kmalu narasel na 15, 20 ali 25 odstotkov. Obenem je opozoril, da niso samo prevozniki tisti, ki bodo implementirali dodatek za dražje gorivo, tako da se učinki čutijo po celotnem gospodarstvu.

OZS za takojšnjo regulacijo goriv

V sekciji za promet pri OZS zahtevajo takojšnjo regulacijo goriv ali posebno subvencionirano gorivo za cestne prevoze, po vzoru dizla za kmetijstvo, dokler se ta kriza ne umiri. Pri tem mu je pritrdil tudi predsednik sekcije za prevoz blaga v cestnem prometu pri Gospodarski zbornici Slovenije Milan Slokar. Vendar pa ta ob tem ne pristaja na to, da bi država, ker bi takšno subvencioniranje prineslo javnofinančne stroške, to kompenzirala z drugimi dajatvami za podjetja. Slokar opozarja tudi na vidik konkurenčnosti slovenskih prevoznikov na mednarodnem trgu, za kar doma potrebujejo konkurenčno ceno goriva.

Pišek je pojasnil, da približno 30 odstotkov v ceni prevozov predstavljajo cene goriv, še okoli toliko stroški dela, dodatnih približno 30 odstotkov cestnine, vpliv na lastno ceno pa je le okoli sedem odstotkov. Ob tem je izpostavil, da so se močno dvignile tudi cene tovornih vozil in prikolic, pri čemer so čakalne dobe zanje leto ali dve. Rezerv tako več nimajo, zagotavlja Pišek. »Celotno gospodarstvo krvavi, položilo je dodaten obliž na rano, dodatnega obliža več ni,« je ponazoril.

Nova vlada mora zato po njegovih besedah takoj ustvariti pogoje, da bodo podjetja in ljudje normalno delovali in živeli. Problem vidi v trenutnem političnem vakuumu. Z odhajajočo vlado so zelo dobro sodelovali, in tudi Meh je izpostavil, da je za obrtnike in podjetnike v času koronske krize naredila veliko.

Pišek in Meh si želita čimprejšnjega oblikovanja nove vlade, da bodo dobili novega sogovornika. OZS je Golobu že poslala poziv za čimprejšnji sestanek. Kot pravi Pišek, se vlade menjajo, OZS pa je stalen sogovornik, ki najbolje ve, kaj so težave na terenu.

Pričakujejo jasne alternative za nafto ruskega izvora

Glede morebitnega embarga na uvoz ruske nafte so vsi sogovorniki jasni, da ob solidarnosti do Ukrajine terjajo od države in EU jasne scenarije, kaj so alternative za nafto ruskega izvora. Če ustreznih alternativ ni, Meh predlaga, da se Slovenija priključi skupini držav, ki bodo lahko izjeme od embarga. Je pa Slokar posvaril, da bosta nafta in tudi plin iz novih virov gotovo dražja.

Pritisk na poslovanje prevozniških podjetij ustvarja medtem tudi pomanjkanje kadra, tako šoferjev kot drugih profilov, na kar je opozoril Slokar. Po njegovih besedah 90 odstotkov zaposlenih tako dobijo v tujini, pri čemer pa kot veliko težavo izpostavlja nenormalno dolge in zapletene postopke zaposlovanja tujcev. Od nove vlade pričakuje njihovo skrajšanje. Zaradi pomanjkanja kadrov in inflacije se krepi tudi pritisk na stroške dela, je dodal Pišek.