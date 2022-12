Od začetka avgusta do konca novembra letos je poraba plina padla v večini držav članic. V 18 članicah je bil padec večji od 15 odstotkov, pri čemer so nekatere članice porabo zmanjšale za več kot 40 odstotkov. Najbolj so jo zmanjšale Finska (-52,7 odstotka), Latvija (-43,2 odstotka) in Litva (-41,6 odstotka), je danes objavil evropski statistični urad Eurostat.

Šest članic še ni doseglo cilja zmanjšanja za 15 odstotkov - Portugalska, Češka, Španija, Irska, Malta in Slovaška - pri čemer sta Malta in Slovaška porabo povečali, prva za 7,1 odstotka, druga pa za 2,6 odstotka.

Slovenija je skupaj z Italijo pri nekaj nad 15-odstotnem zmanjšanju porabe. Z večjim prihrankom, a še pod povprečjem EU, so pred njima Belgija, Grčija, Avstrija, Madžarska in Poljska.

Medtem se v EU veča proizvodnja lesa za kurjavo, kažejo ločeno objavljeni podatki Eurostata. Lani je bilo v EU proizvedenih 118,5 milijona kubičnih metrov okroglega lesa za kurjavo, kar je štiri odstotke več kot leta 2020 in tri odstotke več kot leta 2019.

Proizvodnja lesa za kurjavo se v zadnjih letih povečuje, v letu 2019 je bila za 18 odstotkov večja kot leta 2016, je pa v letu 2020 nekoliko upadla zaradi ukrepov, povezanih s covidom-19, je navedel Eurostat.