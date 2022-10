TEŠ v času plinske krize zaganjal plinska bloka

V TEŠ so septembra načrtno zagnali enega od svojih dveh plinskih blokov in s tem v času plinske krize zarezali v plinske zaloge, ki so jih tedaj povsod po Evropi načrtno kopičili. V tistem času je bil šesti blok termoelektrarne načrtno ustavljen. Tako so imeli v družbi na izbiro le dve slabi možnosti, kako pridobiti električno energijo. Toda zakaj vendar niso zagnali bloka 5, ki naj bi državi služil kot rezervna možnost prav v situacijah, ko je blok 6 ustavljen?