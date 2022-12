Člani sodnega sveta so z javnostjo delili obrazloženo mnenje, iz katerega je razvidno, da je sodni svet z osmimi glasovi za in dvema proti podprl kandidaturo vrhovnega sodnika Miodraga Đorđevića, ki se kot edini kandidat poteguje za mesto predsednika vrhovnega sodišča.

»Sodni svet pričakuje, da bodo pristojni deležniki v nadaljevanju postopka upoštevali zgolj strokovne argumente, ker gre za odločanje o kandidaturi na eno najvišjih strokovnih funkcij v pravosodju,« so ob tem zapisali člani sodnega sveta, s čimer so ciljali na nenavaden pogovor kandidata s pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan, ki ga je na seji sodnega sveta po naših informacijah (seje so zaprte za javnost, op. p.) razkril sodnik Đorđević. Ministrica naj bi Đorđeviću namreč že pred njegovo predstavitvijo na občni seji vrhovnega sodišča dejala, da ne more računati na podporo koalicijskih strank, kar bi bilo lahko razumeti tudi kot poziv, da naj od kandidature odstopi.

Vnaprejšnje kalkulacije obremenjujejo postopek

Čeprav obrazloženo mnenje ministričine intervencije ne omenja, pa je več kot očitno, da se na nenavaden pogovor ministrice z Đorđevićem, do katerega naj bi prišlo na ministričino pobudo, nanaša tudi dodatna obrazložitev glasu dveh članov sodnega sveta - ljubljanskega odvetnika Emila Zakonjška in novogoriškega sodnika Milana Petka: »Menim, da bi moral sodni svet zaradi neoporečnosti samega postopka opozoriti, da morajo vsi akterji, ki sodelujejo v postopku kandidature, dosledno upoštevati vrstni red zakonsko določenih opravil. Postopek se začne z razpisom in prijavo. Sodni svet opravi formalno preveritev kandidature, nato morata mnenji dati občna seja vrhovnega sodišča in sodni svet. Na podlagi teh mnenj pa minister, v tem primeru ministrica, oblikuje predlog in ga posreduje državnemu zboru, ki po obravnavi na mandatno-volilni komisiji odloča o imenovanju. Vsake vnaprejšnje domneve in mnenja o tem, ali bo kandidatura potrjena v državnem zboru, po nepotrebnem obremenjujejo potek postopka, saj take napovedi ne smejo biti podlaga za oblikovanje mnenj in predloga, ki morajo temeljiti predvsem na strokovnih kriterijih, določenih v zakonu o sodiščih,« je svoj glas obrazložil Zakonjšek, njegovemu mnenju pa se je pridružil tudi Petek.

Starost ni ovira

Člani sodnega sveta so v obrazloženem mnenju sicer izpostavili Đorđevićeve dolgoletne sodniške izkušnje, njegovo sodelovanje pri mednarodnih dejavnostih ter bogate strokovne dejavnosti, zlasti na temo človekovih pravic, insolvenčnega prava in varstva konkurence. Po njihovem mnenju se je kandidat izkazal tudi pri dosedanjem vodenju vrhovnega sodišča v vlogi podpredsednika vrhovnega sodišča in vodje oddelka za spremljanje sodne prakse.

Ker je Đorđević letnik 1955 in se bo zaradi zakonskih omejitev moral upokojiti približno na polovici šestletnega mandata predsednika vrhovnega sodišča (slednje naj bi bil tudi pomislek pravosodne ministrice), so pri sodnem svetu poudarili, da ta okoliščina ne predstavlja formalne ovire glede na veljavno zakonsko ureditev. »Onemogočanje kandidature iz razloga kandidatove starosti bi lahko pomenilo prepovedano diskriminacijo na podlagi te osebne lastnosti,« so ob zapisali člani sodnega sveta in dodali, da je sodniška zakonodaja v preteklosti poznala omejitev, po kateri so bili na mesto predsednika vrhovnega sodišča lahko imenovani le mlajši od 64 let, vendar je zakonodajalec to omejitev nato namerno črtal in s tem razširil nabor potencialnih kandidatov.

Na pravosodnem ministrstvu so nam glede podpore kandidatu Đorđeviću že v petek dejali le, da ministrica še ni sprejela odločitve, ali bo Đorđevića predlagala državnemu zboru v imenovanje. Nenavadnega pogovora z Đorđevićem pa ni želela komentirati.