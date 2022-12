Analize svetovnih raziskav kažejo, da je 54 odstotkov generacije Z pripravljene potrošiti 10 odstotkov več za bolj trajnostni produkt in da 36 odstotkov generacije Z ne bo kupilo produkta od podjetja, ki nima politike trajnostnega razvoja. Mnogim izvoznim podjetjem so mednarodni sejmi pomemben prodajni kanal, kjer lahko pridobijo ogromno kontaktov. Za tovrstna podjetja je zelo pomembno, kako se bodo pozicionirala v tujini in se na tovrsten dogodek pripravila z oglaševanjem. Že kar nekaj časa namreč ni več dovolj, da si na sejmu zgolj prisoten, ampak se je za najboljši izkupiček potrebno na to intenzivno pripraviti.

»Ne gre samo za pripravo razstavnega mesta, letakov in ekipe, ki bo tam prisotna, ampak je še veliko drugih pomembnih stvari. Potrebno je pripraviti bazo potencialnih strank in jih kontaktirati ter organizirati sestanke vnaprej. Že prej je potrebno opozarjati na nastop na sejmu preko digitalnih kanalov in se jih pravilno lotiti,« poudarja Rok Kragelj, vodja prodaje pri agenciji Madwise, kjer se ukvarjajo s podporo domačim in tujim izvoznim podjetjem in so bili lanskoletni finalisti Zlate niti.

Po besedah sogovornika je včasih zadostoval samo en kanal, medtem ko je danes treba gledati širše in stranko zaobjeti z več strani (spletna stran, mailingi, SEO, Google Ads …). »Vplivnostni marketing je še vedno v porastu, Tik Tok se je pojavil v smislu kontakta s končnimi kupci, za komuniciranje med poslovnimi subjekti pa v ospredje stopa ciljno targetiranje, kot se razvija na LinkedInu. Po koncu sejma je potrebno nadaljevati z aktivnostmi, novo pridobljene kontakte je potrebno hitro aktivirati,« poudarja Rok Kragelj.