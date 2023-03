K dvigu vrednosti kazalnika zaupanja na mesečni ravni so pripomogla bolj optimistična pričakovanja potrošnikov glede gospodarskih razmer v državi (za štiri odstotne točke) in finančnega stanja v gospodinjstvu (za dve odstotni točki) ter boljše mnenje o trenutnem finančnem stanju v gospodinjstvu (za eno odstotno točko). Bolj pesimistična so bila le pričakovanja o večjih nakupih (za tri odstotne točke), je danes sporočil statistični urad.

V medletni primerjavi so se marca izboljšali pričakovanje glede gospodarskega stanja v državi (za 14 odstotnih točk) in pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za osem odstotnih točk). Po drugi strani pa sta se poslabšala kazalnika trenutno finančno stanje v gospodinjstvu (za 11 odstotnih točk) in pričakovanje glede večjih nakupov (za osem odstotnih točk).

Zadnje leto postopno upada vrednost kazalnika gibanje cen v prihodnjih 12 mesecih. Ta je bila marca v primerjavi z vrednostjo v lanskem marcu nižja za 39 odstotnih točk. To pomeni, da se število potrošnikov, ki pričakujejo višjo stopnjo inflacije, zmanjšuje. Preostali kazalniki so se na letni ravni večinoma poslabšali, so še navedli statistiki.