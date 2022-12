Vodstvo Engrotuša in predstavniki Sindikata Tuš so včeraj sklenili dogovor o višini plač, pri čemer so se dogovorili o najnižji osnovni plači za delovno mesto prodajalec, ki bo v četrtem tarifnem razredu znašala 1060 evrov bruto, in drugih ugodnostih, ki so bile del zahtev sindikata. Napovedane stavke tako ne bo. Kot je povedala predsednica sindikata Mirjana Janjić, so uredili tudi evidentiranje delovnega časa, tako da se bo vsaka minuta, ki jo bo delavec preživel v podjetju, štela v delovni čas. Povračilo potnih stroškov se bo zvišalo za 85 odstotkov, tam, kjer ni javnega prevoza, pa bo delavec prejel 17 centov za prevoženi kilometer. Zaposleni v Tušu bodo prejeli tudi regres v denarni obliki, kot je določen s kolektivno pogodbo, prihodnji teden bodo na Tuševo kartico prejeli božičnico.

V gostinstvu in turizmu dosegli kompromis

Socialni partnerji v gostinstvu in turizmu so po več mesecih pogajanj dosegli kompromis za zvišanje najnižjih osnovnih plač. Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije (SGIT), ki je oktobra grozil s stavko, z izkupičkom ni povsem zadovoljen, a so se z delodajalci dogovorili, da že februarja znova sedejo za pogajalsko mizo. Najnižja osnovna bruto plača v panogi znaša 529 evrov in je s tem daleč pod minimalno plačo, ki je letos pri 1074,43 evra bruto. Socialni partnerji so se dogovorili za 51,2-odstotni dvig, s čimer bo od 1. januarja znašala 800 evrov, so sporočili iz sindikata. Povprečna bruto plača v dejavnosti gostinstva je v prvih osmih mesecih leta znašala 1427,09 evra. x am

*** V Tušu so uredili tudi evidentiranje delovnega časa, tako da se bo vsaka minuta, ki jo bo delavec preživel v podjetju, štela v delovni čas.