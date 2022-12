Johannes Thingnes Boe je vključno z obema nastopoma v štafetiže pri sedmih zmagah na osmih tekmah in prepričljivo vodi v skupnem seštevku. Za dvojno norveško zmago je poskrbel Sturla Holm Laegreid. Z ničlo na strelišču je za rojakom zaostal 17,6 sekunde. Tretji je bil Benedikt Doll z zaostankom 38,8 sekunde. Tudi 32-letni Nemec je zadel vseh deset tarč.

Jakov Fak je na strelišču napravil eno napako stoje, v teku pa ni bil dorasel najboljšim. Tretji sprint sezone je končal na 29. mestu z zaostankom 1:51,5 minute. Na prvih dveh je bil 21. v Kontiolahtiju ter 25. v Hochfilznu.

Fak nastopil bolan

Kot so sporočili s Smučarske zveze Slovenije, je bil nastop Faka zaradi zdravstvenih težav vprašljiv. V zadnjem hipu se je vseeno odločil startati in osvojil 12 točk v svetovnem pokalu. »Glede na dogajanje zadnje dva dni, da sem v torek zbolel in včeraj kasneje prišel na prizorišče, sem s samim tekom lahko nekako zadovoljen,« je za SZS dejal 35-letni Fak.

»Dva dni nazaj sem mislil, da ne bom mogel startati in sem potegnil maksimum iz današnjega dne. Streljanje leže je bilo solidno, stoje pa sem že čutil posledice slabše regeneracije. Z enim zgrešenim strelom je vse skupaj izpadlo solidno. Sedaj upam, da se bom čez dva dni počutil bolje in bom lahko naredil boljšo tekmo,« je še dodal.

Ostali Slovenci niso prišli do točk. Še najbolj se jim je približal Anton Vidmar, ki je zgrešil eno tarčo, v cilju pa na 43. mestu zaostal 2:24,5 minute. Ob Faku in Vidmarju se je na sobotno zasledovalno tekmo na 12,5 km za las uvrstil Miha Dovžan. Zgrešil je eno tarčo leže, za zmagovalcem pa na koncu zaostal 2:51 minute za končno 55. mesto. Brez sobotnega nastopa sta ostala Alex Cisar (+3:15,2) in Rok Tršan (+3:52,4/3). Bila sta 72. oziroma 86.

V Annecyju bo v petek na sporedu ženski sprint. Slovenske barve bo v Franciji zastopala le Polona Klemenčič.

Lampičeva znova najhitrejša, a nenatančna pri streljanju

V italijanski Val Ridanni so se v sprintu za pokal Mednarodne biatlonske zveze pomerili moški in ženske. V ženski konkurenci sta nastopili Anamarija Lampič in Tais Vozelj, v moški pa Mark Vozelj

Lampič je bila vnovič najhitrejša v smučini, a je bila po dvakrat nenatančna na obeh strelskih nastopih, kar jo je potisnilo na 15. mesto. Za zmagovalko Federico Sanfilippo je zaostala 54 sekund. Tais Vozelj je morala v tri kazenske kroge stoje in je bila 76. V moški konkurenci je bil Vozelj s prav tako tremi zgrešenimi streli stoje 87.