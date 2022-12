Robert Golob jepovedal, da se bo začela zdravstvena reforma izvajati izvajati v letu 2024. »Do takrat pa gasimo požare,« je dejal v odgovoru na ustno poslansko vprašanje Ive Dimic iz NSi, ki jo je zanimalo, kaj bo storil, da bo glede na odhode zdravnikov iz zavodov v javni mreži vsem zdravstveno zavarovanim osebam zagotovljen hiter dostop do osebnega zdravnika in specialistov.

Za leto 2023 pa je napovedal spremembo delovne zakonodaje, s katero naj bi olajšali postopke privabljanja tako imenovanih belih ovratnikov v Slovenijo. Med slednjimi so tudi zdravniki. Ti postopki so namreč danes tako zapleteni, da zdravnike iz tujine prej odvrnejo od prihoda v Slovenijo kot pa obratno, je dejal. »Ti ukrepi bodo začeli zares delovati v prihodnjem letu, na polno pa v letu 2024,« je napovedal.

Golob: Minister za zdravje na prvo mesto postavlja ravno družinske zdravnike

Po njegovih besedah minister za zdravje Danijel Bešič Loredan na pogajanjih z zdravniki o plačah na prvo mesto postavlja ravno družinske zdravnike, ki jih najbolj primanjkuje. Vlada želi poskrbeti, da se osip iz zdravniških vrst čim bolj zmanjša, je zatrdil. Omenil je tudi, da je bil za območje Ljubljane podpisan sporazum, kako se bo reševalo vprašanje urgence. Hkrati je spomnil, da so v tem mandatu začeli vzpostavljati ambulanto za ljudi brez osebnega zdravnika, česar prej ni bilo. Ob tem je poudaril, da ga enako kot dostop do zdravnika v mestih skrbi dostop do zdravnika na podeželju. Pri tem ne dela razlik, je zagotovil.

Ob informaciji, ki jo je navedla Dimičeva in po kateri ministrstvo za zdravje načrtuje ukinitev dežurnih ambulant v 28 občinah po Sloveniji, pa je dejal, da je zaokrožil delovni dokument ministrstva, ki ga nikakor ni mogoče razumeti kot vladno politiko. Verjame, da bo minister Bešič Loredan ustrezno pojasnil ta dokument. Premier pa namen dokumenta vidi v tem, da se z ureditvijo koordinacije med družinskimi zdravniki in urgentnimi centri razbremeni družinske zdravnike.

Poslanka NSi je predlagala, da DZ o premierjevem odgovoru opravi razpravo. DZ bo o njenem predlogu odločal v četrtek v okviru glasovanj.