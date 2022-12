Minister naj bi v telefonskem pogovoru od podpredsednika zdravniškega sindikata Fides Gregorja Zemljiča zahteval podpis sporazuma z vlado, izhaja iz dopisa, ki ga je objavil Bojan Požar. Minister naj bi Zemljiču dejal, da ima ukaz s strani premierja, da se v primeru napovedi in izvedbe stavke proti zdravnikom in Fidesu vodi totalna vojna, cilj pa bo osamiti in izčrpati zdravnike in Fides. V sindikatu so ocenili, da je Bešič Loredan kršil etični kodeks funkcionarjev vlade.

Kot so zapisali na vladi, je Golob po prijavi opravil pogovor z ministrom. Ta je obžaloval izrečene besede. Minister se je v zvezi s tem tudi javno opravičil, so spomnili.

Predsednik vlade od vseh ministrov in drugih funkcionarjev vlade pričakuje spoštljiv in profesionalen način komunikacije tako z notranjo kot z zunanjo javnostjo. Vlada si želi, da bi vsi partnerji v zdravstvu, ki so vključeni v socialni dialog, na konstruktiven način prispevali k iskanju najboljših rešitev za dobrobit prebivalk in prebivalcev.

Vlada se reševanja težav v zdravstvu od prvega dneva loteva prednostno in se zaveda, da bo marsikje naletela tudi na odpor, saj se v zdravstvu obetajo korenite, sistemske spremembe, ki bodo trčile ob marsikatere interese. Ob tem vlada pričakuje, da ji bo največji zdravniški sindikat stal ob strani pri reševanju težav v zdravstvu, še posebej ob obsodbi anomalij v zdravstvu, dokazanih korupcijskih ravnanj in drugih zgodbah, ki zdravstvu ne morejo biti v ponos.

Vlada je danes tudi podala soglasje k razrešitvi Marka Toplaka s položaja direktorja Splošne bolnišnice Jesenice. Pisno izjavo o odstopu s funkcije je podal 28. oktobra, svet zavoda pa je 29. novembra sklenil, da se ga razreši.

Vlada je nenazadnje potrdila imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svetu Psihiatrične bolnišnice Ormož. V svet se imenujejo Uroš Prikl, Mojca Gornjak, Sebastijan Pungračič in Suzana Šuklar kot notranja predstavnica ustanovitelja.

Z odlokom o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Ormož v javni zdravstveni zavod je določeno, da svet zavoda sestavljajo poleg ostalih predstavnikov tudi štirje predstavniki ustanovitelja. Prejšnjim članom v svetu zavoda je mandat potekel 11. novembra.