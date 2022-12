Košarkar je septembra prek svojega podjetja Luka99 Inc. vložil zahtevo za izbris registracije blagovne znamke Luka Doncic 7, ki je v lasti njegove matere Mirjam Poterbin. A so v začetku minulega tedna iz omenjenega ameriškega urada sporočili, da je Dončić svojo zahtevo 5. decembra umaknil, kar pomeni, da so njegovo zahtevo zavrgli brez poseganja v katerokoli od pridobljenih pravic.

V svoji zdaj preklicani zahtevi je 23-letni Luka Dončić trdil, da mu je njegova mama pred tem pomagala pri njegovih »poslovnih zadevah izven igrišča", saj je na košarkarsko sceno vstopil v zgodnji mladosti. To je vključevalo vložitev prijave za blagovno znamko in nato zagotovitev prijave za registracijo blagovne znamke Luka Doncic 7, ki zajema košarkarske računalniške igre, različno košarkarsko opremo, oblačila in drugo.

Čeprav je bila prijava vložena leta 2018 z Dončićevim soglasjem, ki ga je dal »v zelo mladih letih«, je košarkarski zvezdnik dejal, da je od takrat ustanovil podjetje Luka99, prek katerega trži lastni blagovni znamki Luka Doncic in Original Hoops Of Luke Doncic.

Poterbinova pozvala urad za blagovne znamke, naj zavrne zahtevo njenega sina

Mirjam Poterbin je novembra pozvala urad za blagovne znamke, naj zavrne zahtevo njenega sina, češ da ji je bila izrecno podeljena pravica do registracije znamke z enim stavkom dolgo izjavo, ki jo je Dončić podpisal novembra 2018, v letu, ko se je pridružil zasedbi Dallas Mavericks. Slovenski košarkar je bil takrat star 19 let.

Dončić je julija 2021 svoji materi poslal pismo, v katerem ji je sporočil, da preklicuje to privolitev. Toda njegova mati se je odzvala s trditvijo, da to nima velikega vpliva na veljavnost blagovne znamke, ki ji je že bila izdana. Mirjam Poterbin je tudi oporekala trditvam Dončića, da je opustila znamko, ki jo je registrirala, navajajo pri portalu Law360.

Registracija blagovne znamke njegove matere je za Dončića postala moteča, ko je skušal prek svojega podjetja Luka99 registrirati besedno zvezo, kot je Original Hoops Of Luka Doncic, in ga je ameriški urad za patente in blagovne znamke zavrnil zaradi podobnosti besednih zvez z znamko, ki je v lasti Mirjam Poterbin. Dončić je v svojem zahtevku zatrdil, da njegova mati »nima namena, da bi znova uporabljala oznako Luka Dončić 7, in se je zato odrekla pravicam do nje«.

Dončić je na veliki košarkarski sceni debitiral pri 16 letih pri španski košarkarski ekipi Real Madrid. Leta 2018 je sledil veliki preboj in selitev v ZDA, ko so ga izbrali pri ekipi v severnoameriški ligi NBA Atlanta Hawks. Ta ga je sicer hitro zamenjala za Dallas Mavericks. Dončić je avgusta 2021 podpisal petletno pogodbo z Mavericks, vredno več kot 215 milijonov dolarjev.