Medtem ko je igral na evropskem prvenstvu v košarki in vodil Slovenijo do torkove odmevne zmage nad Nemčijo, se je moral eden največjih svetovnih košarkarskih zvezdnikov Luka Dončić ukvarjati še s svojimi poslovnimi zadevami. V torek je namreč potekel rok za vložitev zahteve pri Uradu ZDA za patente in blagovne znamke (USPTO), uradni vlagatelj zahteve pa je bilo njegovo operativno podjetje Luka99 Inc., saj imajo z njim sklenjene pogodbe vsa njegova partnerstva z blagovnimi znamkami. To je tudi zadnji korak v večmesečnem prizadevanju, da Luka ponovno pridobi popoln nadzor nad blagovnimi znamkami, ki nosijo njegovo ime. Večino namreč nadzoruje njegova mama Mirjam Poterbin.

Soglasja za registracijo ima njegova mama

V prvi sezoni pri Mavericksih v NBA 2018–19 je namreč takrat 19-letni Dončić svoji materi dal soglasje za registracijo svojega polnega imena kot blagovne znamke. Kasneje je bilo sicer več poskusnih pogajanj, da bi se nadzor nad registracijo prenesel nanj. Njegove začetne poskuse, da bi registriral blagovno znamko »Luka Doncic« in jo spravil pod svoj nadzor, je USPTO predhodno zavrnil zaradi že obstoječe blagovne znamke »Luka Doncic 7«, ki se ji Mirjam Poterbin ni želela odpovedati. Zvezdnik ni več povezan s podjetji, ki imajo v lasti omenjeno blagovno znamko in upravljajo spletno stran www.lukadoncic.com, saj je v prijavi navedeno, da Dončić nima nič z »Luka Doncic 7« ter da ne odobrava njihovega blaga in storitev. Iz slovenskih javnih evidenc je prav tako razvidno, da te družbe trenutno soupravljata Dončićeva mati in direktor Boris Požeg, ki naj bi bil svojčas tudi zasebni partner Poterbinove.

Dončić in njegovi pravniki že dlje časa poskušajo preprečiti, da bi Lukovo prizadevanje za pridobitev nadzora nad njegovimi blagovnimi znamkami prišlo v javnost. Dončić sicer pravi, da je vloga za preklic soglasja za uporabo blagovne znamke z njegovim imenom zadnji poskus v pridobitvi popolnega nadzora nad svojim imenom, znamko, dobrodelno fundacijo in poslovnimi zadevami. »Gledati moram naprej. Še naprej rastem kot igralec in oseba, zato mi je pomembno, da nadzorujem lastno blagovno znamko in se osredotočim na vračanje svojim skupnostim,« je za spletni portal The Stein Line povedal Dončić. »Luko in njegovo družino poznam že zelo dolgo,« pa je dejal Rašo Nesterović, generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije. »Medtem ko Luka še naprej raste v pametnega mladega poslovneža, preprosto skrbi, da ima popoln nadzor nad svojo blagovno znamko. Vendar je zdaj stoodstotno osredotočen na evropsko prvenstvo. Je pravi tekmovalec in njegova glavna prioriteta je vodenje svoje reprezentance.«

Mirjam Poterbin: »Ljudje, ki so Luko obkrožili zadnji dve leti, želijo popoln nadzor nad njegovim življenjem in kariero«

»Vse, kar je napisano, prihaja s strani ljudi, ki so Luko obkrožili v zadnjih dveh letih in želijo popoln nadzor nad njegovim življenjem in kariero. Nočem prati umazanega perila v javnosti, sploh v času, ko mora biti Luka zbran in fokusiran na pomembne tekme, ki so pred njim. Od njegovega rojstva naprej mi je bilo vedno pomembno samo to, da je Luka srečen in da mu je omogočeno, da sledi svojim sanjam, kar je normalno za vsako mamo,« je v odzivu za MMC zapisala Mirjam Poterbin.

»Grožnje ljudi, ki se hočejo okoristiti z mojim sinom, pa mi tudi tako, da pišejo takšne članke ob najmanj primernem času za Luko, ne bodo prišle do živega. Vedno bom in stojim za tem, da obvarujem svojega sina in od tega nikoli ne bom odstopala,« je dodala.

Malo pred začetkom sezone 2021–22 je Dončić sicer razkril nov logotip, ki bo na vseh njegovih čevljih in oblačilih znamke Jordan in ki vključuje njegove začetnice (LD), številko dresa (77) in črko S, ki predstavlja njegovo domovino. Logotip je prikazan tudi v osrednjem krogu obeh igrišč, ki ju je Dončić septembra lani v sodelovanju s filantropskim oddelkom franšize videoiger NBA2K prenovil v domači Ljubljani.