»Ukrajinska stran mora upoštevati novo realnost, ki se je razvila na terenu. Te razmere kažejo, da ima Rusija nova ozemlja,« je na novinarski konferenci povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov in dodal, da bo brez upoštevanja teh dejstev vsakršen napredek nemogoč.

Moskva namreč trdi, da si je septembra letos po sicer mednarodno nepriznanih referendumih priključila štiri ukrajinske regije - Doneck, Lugansk, Zaporožje in Herson -, čeprav jih ne nadzoruje v celoti. Novembra se je Moskva tudi umaknila iz mesta Herson, vendar še naprej nadzoruje večino istoimenske regije.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v ponedeljek v nagovoru skupine G7 pozval Rusijo, naj dokaže, da se je sposobna odpovedati agresiji, in naj začne umikati vojake iz Ukrajine še ta božič. Peskov je ta predlog Zelenskega zavrnil. Ukrajinski predsednik je pozval tudi k dodatnemu orožju in gospodarski pomoči Ukrajine, pri čemer pa je Peskov opozoril, da bodo te zahteve le prispevale k nadaljevanju spopadov.

Na konferenci v Parizu Ukrajini obljubili pomoč v višini milijarde evrov

Francoska zunanja ministrica Catherine Colonna je sporočila, da so udeleženci današnje mednarodne konference v Parizu Ukrajini obljubili pomoč v višini milijarde evrov. Ob tem je poudarila, da so presegli 800 milijonov evrov, k čemur je na začetku konference pozval Kijev, in da ne gre za posojila, temveč za darila v denarju in blagu. Po besedah francoske zunanje ministrice gre za »nove zaveze po zaslugi te konference«, ki se bodo začele izvajati »v naslednjih dneh in v zimskih mesecih«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Od milijarde evrov bo 415 milijonov namenjenih energetskemu sektorju, 25 milijonov za oskrbi z vodo, 38 milijonov za hrano, 17 milijonov za zdravstvo in 22 milijonov za promet. Preostanek, skoraj 493 milijonov evrov, še ni razdeljen, je dejala Colonna. Hvaležnost za obljubljena sredstva je že izrazil ukrajinski predsednik vlade Denis Šmihal. »Za nas v Ukrajini je to zelo močan signal,« je dejal in dodal, da obljubljena pomoč kaže na to, da ves »civiliziran svet podpira Ukrajino«.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob začetku konference poudaril, da je njen namen pomagati ukrajinskemu ljudstvu prebroditi zimo v luči ruskih napadov na kritično infrastrukturo v državi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je opozoril, da ukrajinski energetski sektor potrebuje približno 800 milijonov evrov nujne pomoči za zadovoljevanje potreb prebivalstva v zimskem času. Dodal je, da potrebujejo tudi več vrst opreme, transformatorje, opremo za obnovo visokonapetostnih omrežij, plinske turbine in generatorje. Slednji so po besedah Zelenskega postali tako nujni kot oklepna vozila in neprebojni jopiči.

Na konferenci v Parizu je sodelovalo približno 70 držav, mednarodnih organizacij in predstavniki EU, med njimi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Najnovejši paket energetske pomoči EU za Ukrajino bo med drugim vključeval 40 velikih generatorjev iz rezerve rescEU, sto malih in srednjih generatorjev iz Francije, 19 generatorjev iz Slovaške, 23 generatorjev iz Nemčije, 252 transformatorjev iz Litve in štiri sisteme za zasilno napajanje iz Poljske.