Najhujši dnevi za Rusijo

Jeseni 1922 je parnik Oberbürgermeister Haken zapustil pristanišče v Petrogradu in s seboj odpeljal veliko število pripadnikov ruske inteligence: znanstvenike, filozofe, pisatelje. Mnogo let pozneje so o tem in podobnih potovanjih govorili kot o »filozofskih ladjah«. Potnike je boljševiška vlada deportirala, ker so bili »nezanesljivi«.