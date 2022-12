V letu 1992 je bilo skupaj podeljenih 21 zlatih častnih znakov svobode Republike Slovenije, 27 srebrnih in 113 častnih znakov svobode RS. Prvi odlikovanci, pripadniki Teritorialne obrambe in slovenske policije, so 10 zlatih odličij in 27 častnih znakov prejeli 24. junija 1992. Med nagrajenci so bili tudi politiki Igor Bavčar, France Bučar, Janez Drnovšek, Janez Janša, Jelko Kacin, Alojz Peterle in Dimitrij Rupel.

Junija 1993 jih je šest - Bučar, Janša, Kacin, Peterle, Rupel in Bavčar - v pismu takratnemu slovenskemu predsedniku Milanu Kučanu sporočilo, da vračajo prejeta odlikovanja Zlati častni znak svobode RS. Slednje so naredili iz protesta zaradi, kot so zapisali takrat, poskusov razvrednotenja slovenske samostojnosti ter vse glasnejših pobud za oživljanje nekakšne nove Jugoslavije. Znak in listino so nato tudi fizično vrnili, in sicer v zdaj že znameniti plastični vrečki proizvajalca čevljev.

Predsednik republike Borut Pahor je, kot so zapisali v predsednikovem uradu, v luči obeleževanj 30. obletnic ustanovitve, obrambe in mednarodnega priznanja Republike Slovenije po dialogu z omenjenimi prejemniki zlatega častnega znaka svobode vzel na znanje, da so v duhu spoštovanja države in njenega dostojanstva pripravljeni sprejeti odlikovanja, ki so jih vrnili leta 1993.

Odlikovanja sprejeli Bavčar, Janša, Kacin, Peterle, Rupel in Bučarjev sin

Na današnji slovesnosti so odlikovanja sprejeli Bavčar, Janša, Kacin, Peterle in Rupel. V imenu pokojnega Bučarja pa je odlikovanje sprejel njegov sin, Janez Bučar. »Omenjeni so danes prišli v predsedniško palačo, da bi tisto, kar so leta 1993 vrnili, lahko sedaj dobili nazaj,« je po tem povedal Pahor. V Pahorjevem uradu so že pred slovesnostjo navedli izjavo odlikovancev, v kateri so izrazili pripravljenost, da s spoštovanjem do slovenske države sprejmejo vrnjena odlikovanja. »Predlog vrnitve odlikovanj sem sprejel, ker mislim, da je prav, da so stvari na svojem mestu,« je dejal Pahor po slovesnosti.

Po besedah predsednika osamosvojitvene vlade Lojzeta Peterleta, je slovenska samostojna država sad narodove volje, slovenske pomladi, žrtev junakov in milosti. Ob današnjem ponovnem prejemu odlikovanj se je predsedniku Pahorju zahvalil v imenu vseh odlikovancev. »Zahvalil bi se mu za vse poklone slovenski osamosvojitvi, za prazničnega duha ob 30-letnici, ki jo letos zaključujemo. Zahvalil bi se mu tudi za to, ker je bil predsednik vseh Slovencev,« je poudaril. Odlikovanja po njegovih besedah jemljejo kot pozornost do celotne Demosove vlade. »Še posebej pa se poklanjajo tistim, ki jih danes ni več med nami, torej skoraj tretjini Demosove vlade,« je dejal.

Želi si, da bi bila Slovenija cela, nedeljena, zdrava in vesela. Vsem navzočim je na koncu tudi zaželel lepe praznike, predvsem pa voščil lepo in močno praznovanje prihajajočega dneva samostojnosti in enotnosti.

Kučan presenečen

Prvi predsednik države Milan Kučan je v odzivu na predsednikovo vračilo odlikovanj zlati častni znak svobode predstavnikom slovenske osamosvojitve izrazil presenečenje. Kot meni, današnje dejanje ne more izbrisati dejstva, da so bila odlikovanja vrnjena državi, in argumentacije za vrnitev, ki je govorila o poskusu politične destabilizacije.

Po mnenju Kučana namreč ne more izbrisati argumentacije za vrnitev odlikovanj, ki je jasno govorila o poskusu politične destabilizacije države in ki je svoje nadaljevanje dobila z razkrivanjem trgovine z orožjem. »Ne more zabrisati njihovega takratnega hotenja zanikati rezultate predsedniških volitev,« je napisal v odzivu.

Kot je dodal, ni nikdar dvomil v utemeljenost odlikovanj, ki jih je šesterici vročil za njihov prispevek k osamosvojitvi Slovenije. Predpostavlja pa, da predsednikova odločitev o ponovni vročitvi zlatega znaka svobode pomeni tudi zavračanje in odrekanje argumentom, s katerimi so odlikovanje vrnili. »Verjamem, da je predsednik prebral pismo, s katerim so utemeljevali vrnitev in ki je bilo priloženo Bata vrečki z odlikovanji, preden se je odločil za vrnitev odlikovanj,« je še navedel Kučan.