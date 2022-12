V incidentu, ki se je zgodil 9. decembra, je bilo »lažje poškodovanih več pripadnikov na obeh straneh«, so sporočili iz New Delhija, poroča španska tiskovna agencija EFE. Do incidenta naj bi prišlo, ko so se kitajski vojaki približali območju, za katero sta se strani dogovorili, da tam ne bo patruljiral nihče, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se pri tem sklicuje na neimenovan vir.

Po navedbah indijske vojske sta se obe strani po spopadu »takoj umaknili z območja« in organizirali sestanek vojaških častnikov, na katerem so »razpravljali o vprašanju v skladu s strukturiranimi mehanizmi za ponovno vzpostavitev miru«.

Kitajska sicer smatra del indijske zvezne države Arunačal Pradeš kot del južnega Tibeta in kot takega za svoje ozemlje. To vprašanje bremeni odnose med državama že od leta 1962, ko je kitajska vojska zavzela del himalajskega ozemlja in pri tem vojaško porazila Indijo.

Do oboroženih spopadov med državama je prišlo tudi junija 2020 v dolini Galvan v zahodni Himalaji. V njih je umrlo najmanj 20 indijskih vojakov, 76 pa jih je bilo ranjenih, medtem ko je Peking priznal štiri mrtve vojake in enega hudo ranjenega.