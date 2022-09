Na ozemljih, ki so jih ukrajinske sile nedavno osvobodile, so namreč odkrili množična grobišča in Biden je dejal, da je Rusija najverjetneje odgovorna za vojne zločine.

»To je del grozljive zgodbe, ki smo ji priča vedno, ko se ruska plima umakne z delov Ukrajine, ki jih je okupirala,« je dejal Blinken. »Vidimo, kaj ostane za njo, in tole zadnje odkritje množičnih grobišč v Izjumu nas znova opominja na to,« je nadaljeval in Ukrajince pozval, naj skrbno zberejo in ohranijo dokaze, saj je treba odgovorne privesti pred roko pravice.

Kljub dokazom o ruskih grozodejstvih pa Blinken še vedno zavrača pozive za razglasitev Rusije kot države podpornice terorizma, saj da bi to prineslo neželene posledice. Med drugim bi lahko ustavilo pošiljke žita iz Ukrajine, ki so se začele šele pred kratkim po posredovanju Turčije.

Blinken je sicer pozdravil naraščanje pritiska na ruskega predsednika Vladimirja Putina s strani Kitajske in Indije, potem ko se je ruski predsednik v uzbekistanskem Samarkandu srečal s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom in indijskim premierjem Narendro Modijem.

»Mislim, da je to, kar slišite od Kitajske in Indije, izraz zaskrbljenosti vsega sveta zaradi posledic ruske agresije na Ukrajino, ki jih ne občutijo le Ukrajinci. Mislim, da to povečuje pritisk na Rusijo, da preneha z agresijo,« je dejal Blinken.

Modi je v petek Putinu sporočil, da sedaj ni čas za vojno, Putin pa je v četrtek omenil, da mu je Xi izrazil zaskrbljenost, čeprav sta oba na zunaj izpostavljala enotno fronto proti ZDA.

Američani menijo, da je Kitajska podpora Rusiji le retorična, Peking pa med drugim zavrača zahteve Moskve po dobavi vojaške opreme, zato se Rusija obrača k Iranu ter Severni Koreji.