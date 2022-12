V četrtek je v Los Angelesu potekala letošnja podelitev nagrad za najboljše videoigre tekočega leta Game Awards. Veliki zmagovalec večera je bila igra Elden Ring, ki je plod sodelovanja med Hidetako Mijazakijem, verjetno najpomembnejšim režiserjem videoiger ta trenutek, in Georgom R. R. Martinom, verjetno najpomembnejšim avtorjem fantazijskih romanov v zadnjih 30 letih. Največ nagrad je domov odnesla videoigra God of War: Ragnarok.

Nominirance za nagrade izbere žirija strokovnjakov za videoigre iz vrst več kot sto medijskih hiš po svetu. Do nominacije so bile upravičene vse igre, izdane do vključno 18. novembra 2022. Končne zmagovalce je izbrala žirija v sodelovanju z glasovi javnosti. Pri tem ima glas žirije 90-odstotno težo, glas ljudstva pa predstavlja 10 odstotkov pri podeljevanju točk posameznim nominiranim igram. Nagrado podeljujejo od leta 2014.

Videoigra Elden Ring je bila razglašena za najboljšo igro tega leta, za najboljšo ustvarjalno vizijo in inovacije v dizajnu in režiji videoiger ter za najboljše tehnične dosežke in umetniški dizajn. Pričakovano je igra slavila tudi v kategoriji svojega žanra kot najboljša igra igranja vlog (RPG). Skupno je torej slavila v štirih kategorijah.

Zmaga Elden Ringa v najpomembnejši kategoriji ni pretirano presenečenje. Igre Hidetake Mijazakija še naprej slovijo kot izredno zahtevne in z zelo malo namigi za igralca, ki se mora pogosto nasloniti na pomoč spletne skupnosti, ki s skupnimi močmi odkriva neštete skrivnosti, skrite v igre. Večkrat so njegovim igram očitali, da so zaradi težavnosti mnogim nedostopne in neprijazne. Zagovorniki Mijazakijevega pristopa režiserja medtem branijo, da imajo njegove igre tako močan učinek na igralca ravno zato, ker mu pokažejo, kako lahko z vztrajnostjo in vajo preseže samega sebe in je posledično na koncu nagrajen s pravim občutkom uspeha. Kritiki se zadnjih nekaj let večinsko strinjajo s tem drugim stališčem, saj je to že druga nagrada za Mijazakija. Leta 2019 je kot najboljša igra leta slavila njegova igra Sekiro.

Podelitev zasenčil vsiljivec

Pričakovanja je izpolnila tudi videoigra God of War: Ragnarok. Gre za akcijsko dogodivščino z elementi RPG-iger, ki ima dolgo brado. Ragnarok je že šesta igra v franšizi, ki obstaja od leta 2005, dopolnjuje pa jo še pet obstranskih iger. Letošnja igra je izšla 9. novembra in si prislužila šest nagrad. Za najboljši narativ, najboljšo glasbo, najboljši zvok, igralec Cristopher Judge (Teal'c v TV-seriji SG-1) je prejel nagrado za vodilno vlogo v videoigi, za najboljše inovacije pri dostopnosti ter za najboljšo akcijsko dogodivščino.

Med drugimi dobitniki gre izpostaviti pripovedno dogodivščino As Dusk Falls, ki je prejela nagrado za najboljšo družbenokoristno sporočilnost. V kategoriji najboljših neodvisnih iger je slavila dogodivščina in simulator življenja mačke Stray. Za najboljšo športno simulacijo tega leta je bila razglašena dirkaška videoigra Gran Turismo 7. Nagrado za dalj časa trajajoče videoigre pa je prejela množična spletna večigralska igra Final Fantasy XIV, in sicer že drugo leto zapored.

Podelitev je ob koncu nekoliko zasenčil varnostni incident. Ob sklepni podelitvi nagrade za najboljšo videoigro leta 2022 Elden Ringu se je Hidetaki Mijazakiju in ekipi na odru pridružil še v črno oblečen mladenič, ki se je med govorom postavil v ozadje in se večkrat pojavil v kadru. Da gre za vsiljivca na odru, so organizatorji očitno opazili šele ob koncu skoraj tri minute dolgega govora, ko je fantič stopil do mikrofona in se občinstvu v polomljeni angleščini zahvalil še sam. »Hvala vsem. To nagrado bi rad posvetil svojemu reformiranemu ortodoksnemu rabinu Billu Clintonu,« je povedal, medtem ko so na oder stopili varnostniki in ga pospremili s prizorišča. Po pojasnilih organizatorjev so vsiljivca nato izročili policiji. Gre za resen spodrsljaj organizatorjev pri zagotavljanju varnosti, saj je bil vsiljivec zelo dolgo v neposredni bližini Mijazakija in bi lahko storil tudi kaj drugega.

Prihaja Death Stranding 2

Podelitev nagrad za najboljše videoigre leta je hkrati priložnost za predstavitve prihajajočih videoiger. Mnogo predstavljenih iger je bilo že predhodno najavljenih, včasih pa se pojavijo tudi povsem nove. V slednjo kategorijo sodi videoigra kultnega režiserja videoiger Hidea Kodžime z delovnim naslovom Death Stranding 2. Gre za nadaljevanje dobitnice treh nagrad iz leta 2019, ki je nekoliko anticipirala družbeno distanciranje in razmah kurirskega prekarnega dela, ki je naslednje leto zajelo svet z epidemijo novega koronavirusa. Iz napovednika je težko razbrati, kakšna igralna izkušnja nas čaka tokrat, se bodo pa v igri spet pojavili znani obrazi, vključno z Normanom Reedussom (Živi mrtveci), Leo Seydoux (Ni čas za smrt), Elle Fanning (Zlohotnica), Shioli Kutsuna (Deadpool 2) in priznanim glasovnim igralcem Troyjem Bakerjem. Kdaj naj bi igra izšla, za zdaj še ni jasno.

Med predstavljenimi novostmi so bile tudi igre Armored Core VI, ki jo izdeluje studio Hidetake Mijazakija From Software, Star Wars Jedi: Survivor (nadaljevanje igre Star Wars Jedi: Fallen Order), predstavljen pa je bil tudi predvideni datum izida igre Diablo IV. Domnevno 6. junija 2023. Nagrado za najbolj pričakovano novi videoigro je prejela Zelda: Tears of the Kingdom.