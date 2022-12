Najlepše romantične komedije vseh časov

December je čas božičnih filmov, ki so v zadnjem času predvsem razmeroma ponesrečene romantične komedije, ki se odvijajo v nedoločenem času nekje od konca novembra do božičnega večera. Avtorji so s temi filmi povsem razvrednotili žanr, a to seveda nikogar ne zanima. Dokler jih kdor koli gleda, da lahko vmes petkrat ali šestkrat vtaknejo blok devet- ali desetminutnih oglasov, se vse splača. Filme snemajo poleti, igralci so oblečeni v lahka oblačila, šalov si ne smejo privoščiti, sneg na tleh pa je seveda umeten. Decembra bomo predstavili tudi najbolj znane serijske zvezdnike takšnih filmov, tokrat pa smo se odločili, da se sprehodimo po najboljših romantičnih komedijah, kot so jih razvrstili na Ameriškem filmskem inštitutu (AFI) leta 2008. Med njimi so sicer tudi nekaj starejši filmi, a morda ne bi bilo slabo, če bi si jih ogledali tudi moderni režiserji in predvsem tisti, ki so odgovorni za programe na naših televizijah. Ob kratki vsebini in nujnih podatkih smo našli tudi zaslužke, prevedene v današnje vrednosti.