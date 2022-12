"Razmislili bomo o morebitnem zmanjšanju proizvodnje, če bo to potrebno," je v kirgiški prestolnici Biškek dejal Putin in cenovno kapico označil za "neumno odločitev", ki je "škodljiva za svetovne energetske trge", vendar na Rusijo "nima vpliva", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Skupaj z beloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom in kazahstanskim predsednikom Kasimom-Žomartom Tokajevom je pozval h krepiti prizadevanj za odpravo trgovinskih ovir v EEU, s čimer bi zagotovili prost pretok blaga med državami članicami, poroča španska tiskovna agencija EFE.

"Menim, da načeloma ne bi smeli imeti ovir v medsebojni trgovini, to je bistvo naše unije," je dejal Lukašenko, ki meni, da bi s tem rešili problem oskrbe nacionalnih trgov z nujnimi uvoznimi artikli, prav tako pa bi lažje usklajevali izvoz artiklov strateškega pomena.

Dodal je, da so odločitve, sprejete v okviru EEU, "znatno zmanjšale negativen učinek pritiska sankcij" in podprle pomembne gospodarske sektorje, vendar se unija pri tem "zaradi temeljnih sprememb v svetu ne sme ustaviti".

"Menim, da bi bilo treba odpraviti vse primere omejevanja gibanja, kvot in zadrževanja kazahstanskega in nekazahstanskega blaga v tranzitu prek našega skupnega carinskega območja," pa je izjavil kazahstanski predsednik in ocenil, da "takšne omejitve niso v skladu s cilji in duhom sodelovanja v EEU".

Članici EEU sta poleg Rusije, Belorusije in Kazahstana tudi Armenija in Kirgizistan. Te države imajo polnopravno članstvo v skupini, medtem ko imajo Kuba, Uzbekistan in Moldavija status opazovalk.

Putin se je v luči četrtkove izmenjave zapornikov z ZDA, v okviru katere se je v Rusijo v zameno za ameriško košarkarico Brittney Griner vrnil ruski trgovec z orožjem Viktor But, znan kot "trgovec s smrtjo", dotaknil tudi vprašanja morebitnih drugih izmenjav zapornikov z Washingtonom. Dejal je, da je to možno, navaja AFP.

"To je rezultat pogajanj in iskanja kompromisov. V tem primeru smo kompromise našli in ne zavračamo nadaljevanja tega dela v prihodnosti," je pojasnil ruski predsednik.

32-letna Griner, ki je v Rusiji prestajala devetletno zaporno kazen, potem ko so jo februarja zaradi posedovanja manj kot grama konopljinega olja aretirali na moskovskem letališču, se je sicer danes že vrnila v ZDA. V Rusijo se je prav tako že vrnil tudi But, ki je v ZDA prestajal 25-letno zaporno kazen zaradi trgovanja z orožjem.