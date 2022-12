Forum IDU vsako leto združuje konservativne politike iz sveta, ki razpravljajo o aktualnih problemih. Janez Janša se je v četrtek udeležil razprave o vojni v Evropi in obnovi ozemeljske celovitosti Ukrajine ter glede na objavo na Twitterju govoril o nujnosti nadaljnje širitve zveze Nato. IDU predseduje bivši kanadski premier Stephen Harper, v vodstvu pa so še številni znani svetovni konservativni politiki. Janša je avgusta postal častni član svetovalnega odbora skupaj z Avstrijcem Sebastianom Kurzem in Avstralcem Scottom Morrisonom.

Danes bo gost na sprejemu pred sobotno gala večerjo Kluba mladih newyorških republikancev, na katerem bo beseda tekla o ameriški in transatlantski politiki. Na sobotni gala večerji bodo posebni gostje tudi sin bivšega predsednika ZDA Donald Trump mlajši, ustvarjalec teorij zarot Jack Posobiec, bivši newyorški župan Rudy Giuliani, Trumpov politični svetovalec Roger Stone ter razvpita zvezna kongresnica iz Georgie Marjorie Taylor Green.

Ta je znana po širjenju nevarnih teorij zarote, med drugim okrog terorističnega napada na ZDA 11. septembra 2001 in požarov v Kaliforniji, ki naj bi jih povzročili judovski laserji iz vesolja, ter zanikanju šolskih strelskih pokolov. Prišel naj bi tudi bivši strateg predsednika ZDA Steve Bannon in številne druge osebnosti ameriške politične desnice.

Klub mladih newyorških republikancev je najstarejša tovrstna organizacija v ZDA, ki promovira načela republikanske stranke. Zadnja leta je sicer tarča kritik, da gre vse bolj v skrajnosti. Tako je, na primer, oktobra za zmagovalca predsedniških volitev v Braziliji razglasil Jairja Bolsonara.