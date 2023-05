»Borimo se proti barbarom, ki želijo uničiti našo svobodo, naše tradicije in vse, kar nam je ljubo,« je dejal Donald Trump in ocenil, da je zahodna civilizacija »v resnih težavah,« poroča madžarska tiskovna agencija MTI. Dejal je, da je počaščen, da lahko nagovori svobodoljubne domoljube, ki so se zbrali v Budimpešti, da bi »proslavili brezčasne vrednote in načela, ki združujejo konservativce po vsem svetu«. Madžarskega premierja Viktorja Orbana pa je označil za izjemnega voditelja, s katerim je med svojim predsedniškim mandatom utrdil prijateljske odnose med državama.

Na konferenci je danes govoril tudi predsednik SDS in bivši slovenski premier Janez Janša. Kot piše na spletni strani SDS, je govoril o nevarnostih skrajnih političnih konceptov vseh barv, ki se večinoma napajajo iz kulturnega marksizma.

»Kjerkoli so levičarji pri viru javnega denarja, množično financirajo tako imenovano moderno civilno družbo. Organizacije, ki si za dosego ciljev kulturnega marksizma izmišljajo vse mogoče stvari, izumljajo teorijo spola, po Hitlerju povzemajo opravičila za evtanazijo, izumljajo vsak dan nove socialne ali rasne krivice in njihove domnevne žrtve,« je med drugim dejal, je na Twitterju sporočila njegova stranka.

Dvodnevnega srečanja so se po poročanju tujih tiskovnih agencij ob članih evropskih konservativnih strank med drugim udeležili tudi gruzijski premier Irakli Garibašvili, sin nekdanjega brazilskega predsednika Eduardo Bolsonaro ter nekdanji češki premier Andrej Babiš. Med povabljenimi na današnjem delovnem kosilu jih sicer agencija MTI ne navaja.

Madžarska je že maja lani gostila srečanje Cpac, ki poteka od 70. let prejšnjega stoletja in ki se ga udeležujejo desni politiki in aktivisti.