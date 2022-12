Spolna zloraba uspeva v tišini

Spolne zlorabe so še vedno svojevrsten tabu, je na podlagi izkušenj dela z žrtvami spolnega nasilja prepričana naša sogovornica. Manca Bizjak je socialna pedagoginja in vodja strokovnega programa v nevladni, neprofitni in humanitarni organizaciji Združenje za moč. Osnovno poslanstvo združenja, ustanovljenega pred 28 leti, je zagotavljati celostno psihosocialno podporo žrtvam spolnega nasilja in jim stati ob strani pri okrevanju.