Sistem je povsem zatajil

Mateja iz kraja v bližini Ljubljane (ime smo na željo sogovornice spremenili) je danes prijetna, bistra 22-letna študentka, ki zbrano in razumljivo pripoveduje svojo, ne samo zaradi posilstva, tragično zgodbo. Ko je bila stara 15 let, sta jo na zabavi po valeti (zaključek osnovne šole!) posilila dva fanta, takrat stara 16 in 17 let. Po posilstvu je naredila vse prav. Prijateljice so poklicale mamo, ta policijo, napisali so prijavo, šla je na urgenco, začel se je sodni postopek. Ki pa jo je razočaral, da je bolj ne bi mogel. »In tako sem postala dvakratna žrtev. Prvič sem bila žrtev posilstva, drugič pa pravosodnega sistema,« nam je zaupala. In zakaj pripoveduje svojo zgodbo? »Da bi se kaj spremenilo. Da druga dekleta – in veste, teh res ni malo – ne bi šla skozi enako kalvarijo kot jaz.«