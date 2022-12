Putin, ki je večkrat obljubil, da bo za obrambo ruskega ozemlja uporabil vsa vojaška sredstva, je danes na srečanju sveta za človekove pravice v Moskvi dejal, da bo Rusija jedrsko orožje uporabila le kot odgovor na morebiten napad sovražnika. »Ko nas kdo napade, vrnemo udarec,« je dejal ruski predsednik.

Putin je ob tem ZN in druge mednarodne organizacije ter zahodne medije obtožil protiruske pristranskosti. Dejal je, da so Svet ZN za človekove pravice, Svet Evrope in druge skupine za pravice »začele kazati svojo cinično pristranskost«, potem ko je Rusija napotila svojo vojsko v Ukrajino.

»Omenjene strukture niso zmožne izpolnjevati svojih zastavljenih ciljev. Zaradi njihove očitne pristranskosti se je bila Rusija prisiljena odpovedati članstvu v več organizacijah,« je dejal Putin v svojem nagovoru, ki so ga prenašale tudi ruske televizije.

»Vidimo, da se doktrina človekovih pravic uporablja za uničevanje suverenosti držav ter za upravičevanje zahodne politične, finančne, gospodarske in ideološke prevlade,« je dodal in obtožil tuje medije, da širijo "nizkotne in očitne laži".

Putin je v svojem nagovoru komentiral tudi rusko »vojaško kampanjo« v Ukrajini, ki bo po njegovih besedah morda postala »dolgotrajen proces«, vendar je ob tem pohvalil ozemeljske pridobitve ruskih sil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruska vojska se je sicer nedavno soočila z vrsto neuspehov, med drugim se je morala umakniti iz Hersona, edine regionalne prestolnice, ki jo je letos zavzela. Putin je v odziv na to septembra sklical delno mobilizacijo, da bi okrepil omahujočo ofenzivo.

»Od naših 300.000 mobiliziranih borcev in branilcev domovine jih je 150.000 na območju, kjer potekajo vojaške operacije, približno 77.000 jih je v bojnih enotah,« je dejal ruski predsednik in ob tem obljubil, da novega vala mobilizacije ne bo.