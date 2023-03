Skupna uničevalna moč trenutnega svetovnega jedrskega arzenala je enaka več kot 135.000 bombam, kakršno so ameriške sile odvrgle na Hirošimo leta 1945, piše v poročilu. Arzenal se je lani povečal za 136 bojnih glav, pripravljenih za uporabo, za kar so zaslužne predvsem Rusija, Kitajska, Indija, Severna Koreja in Pakistan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»To povečanje je zaskrbljujoče in nadaljuje trend, ki se je začel leta 2017,« je v izjavi dejala urednica poročila Grethe Lauglo Ostern.

Rusija ima sicer s 5889 delujočimi bojnimi glavami največji jedrski arzenal na svetu. Medtem se globalna zaloga jedrskega orožja, ki vključuje tudi iz uporabe umaknjeno orožje, še naprej zmanjšuje. Lani se je po zaslugi razgradnje starih bojnih glav v Rusiji in ZDA z 12.705 bojnih glav zmanjšala na 12.512.

Vendar pa je Ostern opozorila, da se bo, če se trend dodajanja novih bojnih glav ne bo ustavil, »tudi skupno število jedrskega orožja na svetu kmalu spet povečalo, prvič po hladni vojni«.

Uradne jedrske sile na svetu so ZDA, Rusija, Velika Britanija, Francija, Kitajska, Indija, Pakistan in Severna Koreja, neuradno pa je znano, da ima jedrsko orožje tudi Izrael.