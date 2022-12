Ministrica je po njihovih besedah izjemno podkovana, neomajna in poštena. »Pri vršenju dolžnosti ministrice za notranje zadeve so njene vrednote legitimnost in korektnost, kar je pogoj za družbeno koristno delovanje resorja. Njeno vodilo pa zakoni in ustava, kar zagotavlja ohranjanje zaupanja pri državljankah in državljanih, ki je ključno za uresničevanje poslanstva njenega ministrstva in vseh organov v sestavi,« so navedli v odzivu za STA.

Spomnili so, da je ministrica Bobnar svoje delo zagovarjala na interpelaciji, ki je bila 14. novembra, in od takrat se njeno delovanje ni spremenilo. Temu primerno se tudi stališče poslancev o njenem delu ni spremenilo.

»V poslanski skupini delovanje ministrice za notranje zadeve ocenjujemo kot dobro in ustrezno. Želimo si, da bi vsi akterji čim prej uskladili morebitna nesoglasja, saj je stabilnost izjemnega pomena za delovanje države,« so še zapisali.

Notranja ministrica Bobnar se je namreč znašla v središču vse glasnejših ugibanj, da bi ob uveljavitvi sprememb zakona o vladi prišlo še do drugih menjav v Golobovi ministrski ekipi.

Bobnarjeva na vladi ni uspela ravno s predlogom za imenovanje Boštjana Lindava na mesto generalnega direktorja policije s polnim mandatom. Po vnovičnem imenovanju Lindava kot v. d. generalnega direktorja je ministrica v izjavi za medije pretekli petek poudarila, da se mora politika končati pred vrati generalnega direktorja policije. Na tem stališču pa bo vztrajala, četudi jo bo to stalo ministrskega mesta, je napovedala.

Predsednik vlade Robert Golob je po sestanku z Bobnarjevo sporočil, da se »razhajata glede očitkov o politizaciji dela policije«. Od v. d. generalnega direktorja policije Boštjana Lindava do srede pričakuje pojasnila, kdo in kdaj je v času mandata te vlade izvajal politični pritisk nanj ali na policijo, vključno z ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.