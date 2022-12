Socialni demokrati so po seji predsedstva izrazili obžalovanje, da bo vlada izgubila »strokovno ministrico za notranje zadeve, ki je izvrševala koalicijske zaveze«. V SD so ob tem v sporočilu za javnost poudarili, da morata biti pri zaposlovanju v policiji v ospredju strokovnost in neodvisnost, kar da bodo sami zagovarjali tudi v bodoče.

»Kakršnakoli nezakonita ravnanja se morajo nemudoma preiskati in v primeru ugotovljenih nepravilnosti ali kršitev, tudi ustrezno sankcionirati,« so zapisali. Pri tem za samovoljno presojo in ukrepanje ne more biti prostora, hkrati pa je treba zagotoviti vse za strokovno, avtonomno in profesionalno policijo, ki bo v službi ljudi in zakonitosti, so prepričani v vrstah Socialnih demokratov.

O domnevni prekoračitvi pristojnosti ali drugih sumih pa morajo odločati pristojne institucije in organi, so še opozorili.