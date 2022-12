Finančni ministri EU so imeli na dnevnem redu zasedanja razpravo o predlogu Evropske komisije, da se Madžarski zaradi nespoštovanja načel vladavine prava zamrzne evropska sredstva za kohezijo v višini 7,5 milijarde evrov. Vendar odločitve o tem danes niso sprejeli.

Madžarska je danes potrdila nasprotovanje evropski makrofinančni podpori Ukrajini v višini 18 milijard evrov za prihodnje leto. Budimpešta svojo podporo pogojuje z izplačilom kohezijskih sredstev in sredstev iz sklada za okrevanje po pandemiji covida-19 v višini 5,8 milijarde evrov.

Madžarsko izsiljevanje

Vzdušje na zasedanju, ki se ga je udeležil tudi slovenski finančni minister Klemen Boštjančič, je bilo danes precej napeto. Številne države članice so zelo jasno izrazile nestrinjanje s tem, kaj se dogaja, je dogajanje na zasedanju opisal minister. »Dejansko je 26 držav proti eni,« je povedal.

Po ministrovih besedah je situacija zelo nerodna, predvsem kar se tiče pomoči Ukrajini. »Glede tega se vsi strinjamo, tudi Madžarska, da je pomoč Ukrajini nujno potrebna. Tudi to, na kakšen način jo izpeljati, je več ali manj usklajeno, vendar pa Madžarska na nek način izsiljuje svojo podporo temu predlogu s tem, da se ji omogoči črpanje evropskih sredstev,« je pojasnil Boštjančič. Evropska komisija je jasno povedala, da »Madžarska vendarle je naredila kar precejšen napredek v zadnjih tednih in mesecih«. Evropska komisija je tista, ki se mora sedaj do tega opredeliti, je še dejal Boštjančič.

Komisija je prejšnji teden podala oceno glede izpolnjevanja zavez Madžarske na področju vladavine prava, pri čemer je ocenila, da Budimpešta ni ustrezno izpolnila 17 zavez. Hkrati je navedla, da je bil storjen določen napredek. Komisija je sicer ocenila ukrepe, ki jih je Madžarska sprejela do 19. novembra. Ministri so Evropski komisiji danes naložili, naj v roku treh dni pripravi bolj natančno poročilo glede izpolnjevanja teh kriterijev, in na podlagi tega se bo sprejelo odločitve, je povedal Boštjančič.

Boštjančič; Slovenija jasno zagovarja spoštovanje vladavine prava

Slovensko stališče do tega vprašanje je po ministrovih besedah jasno. Slovenija jasno zagovarja spoštovanje vladavine prava kot tudi, da je uveljavitev vseh elementov v zvezi z vladavino prava nujno potrebna v vseh državah članicah. Kakršnokoli izogibanje na tem področju ne more biti razlog zato, da na drugi strani pristajamo na izsiljevanje, je poudaril. Glede izplačila finančne pomoči Ukrajini pa je minister povedal, da se sedaj preigrava tudi druge možnosti, kako zagotoviti to financiranje. Odločitev glede tega mora namreč biti sprejeta še letos.

Boštjančič ni izključil možnosti, da bo potrebno še eno izredno zasedanje finančnih ministrov EU. Omenjajo se še druge možnosti financiranja v pomoč Ukrajini, ki so pomembne tudi za Slovenijo, ker nekatere od teh vplivajo tudi na zadolževanje oziroma na nacionalne proračune, je pojasnil. »Skoraj zanesljivo, glede na veliko odločenost vseh držav, sploh največjih Nemčije in Francije, se bo neka odločitev oziroma zelo verjetno način financiranja Ukrajine potrdil še v letošnjem letu,« je povedal v izjavi za slovenske dopisnike v Bruslju.