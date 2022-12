Evropska komisija je v sredo Svetu EU priporočila zamrznitev 7,5 milijard evrov evropskih sredstev za Madžarsko, ker ne izpolnjuje svojih zavez glede izpolnjevanja evropskih standardov pravne države.

Komisija je sicer pozitivno ocenila madžarski načrt za okrevanje in odpornost, ki je podlaga za črpanje 5,8 milijarde evrov iz sklada za okrevanje po pandemiji covida-19, a ji sredstev ni izplačala. Izplačala jih bo, ko bo Budimpešta izpolnila 27 t. i. supermejnikov za svoje reforme, zlasti na področju sodstva.

V današnjem pogovoru za madžarski javni radio Kossuth je Orban dejal, da »bruseljski birokrati« zavlačujejo s sprejemom omenjenega madžarskega načrta za okrevanje iz »očitnih političnih razlogov«.

»V več temeljnih vprašanjih se mnenja EU in Madžarske razlikujejo ... zato ne marajo madžarske vlade,« je dejal Orban. »Želijo, da odpremo svoje meje migrantom, da dovolimo uvajanje njihove spolne propagande v naše šole in našo brezpogojno podporo sankcijam in vojni (proti Rusiji). Storili ne bomo ničesar od tega,« je dejal.

»Čeprav so bruseljski birokrati nepošteni do Madžarske in postavljajo vedno nove pogoje, si moramo vedno prizadevati za dosego dogovora,« je še dodal.

Odziv Budimpešte na odločitve Evropske komisije je bil sicer v sredo konstruktiven, navaja AFP. »Uvedli bomo zahtevane dodatne ukrepe in ne dvomimo, da nam bo leta 2023 uspelo prepričati komisijo,« je dejal madžarski pogajalec Tibor Navracsics.

Madžarske nevladne skupine za človekove pravice in boj proti korupciji pa so pozdravile vztrajanje Bruslja pri nadaljnjih reformah.