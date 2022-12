Pokritost uvoza z izvozom je bila 90-odstotna, Slovenija pa je pri blagovni menjavi s tujino ustvarila primanjkljaj v vrednosti 500 milijonov evrov, so danes sporočili iz državnega statističnega urada. Izvoz v članice EU je bil oktobra z 2,8 milijarde evrov za 16,2 odstotka višji kot leto prej, uvoz iz držav unije pa z 2,9 milijarde evrov za 19,2 odstotka višji.

Tudi vrednost trgovanja Slovenije z državami zunaj sedemindvajseterice se je zvišala. V to skupino so slovenska podjetja izvozila za 1,5 milijarde evrov blaga oziroma za 34,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani, od tam pa so uvozila za 1,9 milijarde evrov oz. za 22,9 odstotka več.

Pri trgovanju z nečlanicami EU pomemben delež predstavljajo tudi tako imenovani posli oplemenitenja, ki obsegajo spreminjanje, izdelavo, sestavljanje, izboljšavo in prenovo uvoženega blaga v Sloveniji s ciljem, da se izdela nov ali resnično izboljšan izdelek. S tem se tudi poviša vrednost blaga. Brez teh poslov je izvoz blaga v nečlanice EU dosegel 900 milijonov evrov in bil za 18,9 odstotka višji kot lanskega oktobra. Uvoz blaga iz teh držav brez poslov oplemenitenja je prav tako znašal 900 milijonov evrov in bil s tem višji za 20,7 odstotka.

Blagovna menjava s tujino je bila tudi v desetih letošnjih mesecih skupaj bistveno višja kot v enakem obdobju lani. Od januarja do konca oktobra so slovenska podjetja izvozila za 44,1 milijarde evrov in uvozila za 47,3 milijarde evrov blaga. Izvoz je bil vrednostno višji za 35,5 odstotka, uvoz pa za 41,9 odstotka. Slovenija je v blagovni menjavi v desetih mesecih pridelala 3,3 milijarde evrov primanjkljaja, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 93,1-odstotna.