Kot so danes navedli statistiki, je Slovenija maja ohranila podoben delež trgovanja z državami članicami EU kot aprila. Izvoz v države članice EU je bil maja vrednostno za 35 odstotkov višji kot v enakem obdobju lani, uvoz pa za 36,5 odstotkov.

Vrednost izvoza v te države je znašala 2,9 milijarde evrov, vrednost uvoza pa 3,1 milijarde evrov. Z državami članicami EU je Slovenija maja tako ustvarila 61,1 odstotka vrednosti celotnega izvoza in 57,1 odstotka vrednosti celotnega uvoza.

Tudi obseg trgovanja Slovenije s preostalimi državami oz. nečlanicami EU je bil večji kot v maju 2021. V to skupino držav je Slovenija izvozila za 1,9 milijarde evrov blaga, kar v medletni primerjavi pomeni 76,7-odstotno rast, od tam pa je uvozila za 2,3 milijardi evrov blaga, s čimer je uvoz okrepila za 95,4 odstotka.

Kot ugotavljajo na državnem statističnem uradu, so pri trgovanju z državami zunaj EU pomemben delež predstavljali t. i. posli oplemenitenja, ki obsegajo spreminjanje, izdelavo, sestavljanje, izboljšavo in prenovo blaga s ciljem, da se proizvede nov ali resnično izboljšan izdelek. Brez teh poslov je izvoz blaga v države nečlanice znašal 0,8 milijarde evrov oz. je bil vrednostno za 19,8 odstotka višji kot v prejšnjem maju, uvoz blaga iz teh držav brez poslov oplemenitenja pa je znašal eno milijardo evrov oz. je bil vrednostno višji za 66 odstotkov.

Od januarja do konca maja je Slovenija izvozila za 20,3 milijarde evrov in uvozila za 23 milijard evrov blaga. Trgovanje s tujino je bilo večje kot v istem obdobju prejšnjega leta, in sicer je bil izvoz vrednostno višji za 27,4 odstotka, uvoz pa za 49,4 odstotka.

Primanjkljaj v blagovni menjavi je v prvih petih mesecih znašal 2,7 milijarde evrov, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 88,2-odstotna.