Sterlinga ni bilo v postavi za tekmo osmine finala proti Senegalu, kar je mnoge zelo presenetilo. Angleška nogometna zveza (FA) je sicer sporočila, da je vzrok v družinskih zadevah, vendar ni pojasnila, za kaj gre.

Britanski mediji pa so danes objavili, da je Sterling nujno odpotoval domov zaradi oboroženega vloma v njegov dom.

Kot poroča Guardian, so oboroženi roparji vdrli v Sterlingovo hišo v Londonu, medtem ko je bila notri njegova družina. Odnesli so nakit in različne dragocenosti.

Sterling naj bi bil po vlomu pretresen in zaskrbljen zaradi dobrobiti svojih otrok, poroča Sky Sports. Podpora angleškemu reprezentantu je preplavila družbena omrežja, nekdanji reprezentant in televizijski voditelj Gary Lineker pa je na Twitter poslal sporočilo 27-letniku: »Naše misli so z njim in njegovo družino po njihovi grozljivi in mučni preizkušnji.«

Angleški selektor Gareth Southgate je po tekmi proti Senegalu dejal, da »moramo počakati in videti«, ali se bo nogometaš vrnil v Doho.

»Moramo mu dati čas, da poskusi to rešiti, da je s svojo družino. To je v tem trenutku najbolj pomembno, zato mu bomo dali ta prostor,« je dejal angleški strateg in dodal: »Seveda ni idealno za reprezentanco, a posameznik je v takšnih trenutkih pomembnejši od skupine.«

Angleški kapetan Harry Kane je na novinarski konferenci po zmagi nad Senegalom poslal sporočilo podpore Sterlingu.

»Naše misli so z njim in njegovo družino. Ni lahko videti, da se morajo vaši soigralci in prijatelji soočati s čim takim,« je dejal napadalec Tottenhama.

Sterling je na mundialu odigral dve tekmi in dosegel en gol ter podal za en gol.