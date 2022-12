Pravna mreža proti vmešavanju v policijo

Na ministrstvu za notranje zadeve in policiji pripravljajo novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji, s katero bi natančneje opredelili način imenovanja in razrešitve generalnega direktorja policije in direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada. Namen načrtovanih zakonskih sprememb je, da šefa policije in NPU ne bosta odvisna od vsakokratne volje politike. Slovenska zakonodaja je krajši čas že poznala natančneje predpisan postopek imenovanja in razrešitve (prek posebne strokovne komisije in jasno predpisanih pogojev) teh dveh policijskih šefov, in sicer v času, ko je notranje ministrstvo vodila Katarina Kresal. Toda že njen naslednik Vinko Gorenak je policijsko zakonodajo ponovno spremenil na način, ki omogoča lažje imenovanje in razreševanje obeh direktorjev. Z notranjega ministrstva so napoved spremembe zakonodaje sporočili po napornem tednu, v katerem notranji ministrici Tatjani Bobnar ni uspelo imenovati Boštjana Lindava za polni, petletni mandat na čelu policije. Lindav tako ostaja vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije, vedejevstvo pa je vlada podaljšala tudi nekaterim vodjem direktoratov na notranjem ministrstvu, čeprav jih je Bobnarjeva hotela imenovati za polne mandate. Po neuradnih informacijah naj bi bili v ozadju predvsem apetiti ožjega Golobovega kroga po vplivu na policijo in informacijah, s katerimi policija razpolaga. Bobnarjevo so v soboto posredno podprli tudi v Pravni mreži za varstvo demokracije. »Nasprotujemo vsakemu političnemu vmešavanju v delo represivnih organov, saj to predstavlja grožnjo spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter vladavini prava. Opozarjamo tudi na nedopustnost samovoljnega sklicevanja nosilcev politične moči na pričakovanja in zahteve 'protestniške' civilne družbe. Za varstvo demokratične in pravne države, ki bo na temelju zakonitega, transparentnega in strokovnega delovanja zagotavljala enake pravice za vse, smo si pri Pravni mreži prizadevali pod prejšnjo oblastjo in si bomo tudi v prihodnje,« so sporočili iz nevladne organizacije.