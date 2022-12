Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

V nedeljo bo oblačno, občasno bodo še padavine. Po nižinah bo deževalo. Burja na Primorskem bo zvečer ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 3, na Primorskem okoli 8, najvišje dnevne od 1 do 5, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes popoldne in zvečer se lahko ob padavinah predvsem na območju Notranjske in Kočevske med približno 500 in 1000 m nadmorske višine pojavljata žled in poledica.

Obeti: V ponedeljek bodo na vzhodu krajša obdobja sončnega vremena, drugod bo oblačno. Ponekod v zahodni in osrednji Sloveniji bo občasno deževalo. Ob morju bo pihal jugo. V torek zjutraj bo na vzhodu še deževalo, čez dan bo suho vreme, ponekod se bo prehodno delno zjasnilo.

Vremenska slika: Nad zahodnim in severnim Sredozemljem je ciklonsko območje. V višinah priteka nad naše kraje z jugozahodnim vetrom toplejši in vlažen zrak, v spodnjih plasteh pa še vztraja hladen vzhodni veter.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno, padavine se bodo dopoldne od juga razširile na vse sosednje pokrajine. Meja sneženja se bo dvigala. Ob severnem Jadranu bo pihala burja. V nedeljo bo oblačno, občasno bo deževalo. Več dežja bo v krajih zahodno od nas.