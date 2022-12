Joško Kadivnik, direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija identiteto svojih uslužbencev skrbno skriva. Ena redkih izjem je vsakokratni direktor Sove, čigar ime je javno, Sova pa navadno na svojih spletnih straneh objavi tudi njegovo fotografijo. Čeprav Joško Kadivnik Sovo vodi že od začetka junija, je svojo podobo pred javnostjo skrival bistveno dlje in bolj kot številni njegovi predhodniki. Pričakovano, saj gre za dolgoletnega operativca in kariernega obveščevalca. Ko je v sredo zasedal svet za nacionalno varnost, je prvič stopil pred javnost. Med tistimi, ki so prepoznali njegov obraz, ga je kdo v preteklosti lahko poznal tudi pod kakšnim drugim imenom.