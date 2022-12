Če si številka dve na svetovni lestvici, potem se zdi nekako samoumevno, da se na svetovnem prvenstvu uvrstiš (vsaj) med najboljših 16. Verjetno so v nekaj podobnega verjeli tudi vsi tisti, ki radi kakšen evro zaslužijo na športnih stavnicah. Ušteli so se. Belgija se namreč po neodločenem izidu 0:0 s Hrvaško od prvenstva v Katarju poslavlja, da je bilo dogajanje v skupini F še toliko bolj nenavadno, pa so poskrbeli nogometaši Maroka, ki so z 2:1 premagali Kanado in osvojili prvo mesto. Afričani so se tako v svojem šestem nastopu na svetovnih prvenstvih drugič uvrstili v osmino finala, in sicer po turnirju v Mehiki leta 1986.

Za Belgijce je štela zgolj zmaga, bolj je šla tekma h koncu, več je selektor Roberto Martínez menjal in tvegal. Ko je na zelenico na začetku drugega polčasa stopil Romelu Lukaku, so se priložnosti vrstile, a to ni bil njegov dan. Še več, kar trikrat mu iz neposredno bližine ni uspelo zatresti mreže Dominika Livakovića, enkrat pa je zadel levo vratnico. »Modrić je nesmrten. Vedno igra na najvišji ravni, vedno je tisti nogometaš, ki spremeni potek igre,« je 37-letnega kapetana Hrvaške Luko Modrića že pred tekmo hvalil njegov trener pri Realu Carlo Ancelotti in imel še kako prav. Bil je motor ekipe in še več. V 15. minuti se je tako že pripravljal, da izvede kazenski strel in popelje naše južne sosede v vodstvo, ko so se oglasili iz sobe za VAR in odločitev spremenili zaradi predhodnega (minimalnega) prepovedanega položaja. To Hrvaške ni zmedlo. Resda v drugem polčasu niso želeli ničesar tvegati, se je pa po strelih Matea Kovačića, Marcela Brozovića in Luke Modrića izkazal belgijski vratar Thibaut Courtois. V 92. minuti je bila Belgija na pragu raja, a je Joško Gvardiol v zadnjem trenutku zbil žogo pred Lukakujem. »Najpomembneje je, da smo iz skupine napredovali. V osmini finala bo težko, a se z nasprotnikom še ne ubadamo. Pomembno je, da se iz tekme v tekmo bolje razumemo in da tudi rastemo,« je bil zadovoljen napadalec Bruno Petković, Luka Modrić pa je dodal: »Osmino finala smo si zaslužili, saj smo igrali dobro. Na trenutke je proti Belgiji bilo težko in smo trpeli, a po drugi strani bi lahko tekmo v svojo korist odločili tudi že prej.« Po tekmi je odstopil belgijski selektor Roberto Martinez, ki je dejal: »To je bila moja zadnja tekma z reprezentanco. Ne morem več nadaljevati.« Največji uspeh je dosegel leta 2018 v Rusiji, kjer je varovance na SP popeljal do tretjega mesta.

Danes bodo znani še zadnji štirje potniki v osmino finala. V skupini H bosta ob 16. uri tekmi Gana – Urugvaj in Južna Koreja – Portugalska; vrstni red: Portugalska 6, Gana 3, Južna Koreja in Urugvaj po 1. V skupini G pa bosta ob 20. uri obračuna Kamerun – Brazilija in Srbija – Švica, vrstni red: Brazilija 6, Švica 3, Kamerun in Srbija po 1.

Končni vrstni red, skupina E: 1. Japonska 6, 2. Španija 4, 3. Nemčija 4, 4. Kostarika 3, skupina F: 1. Maroko 7, 2. Hrvaška 5, 3. Belgija 4, 4. Kanada 0. Pari osmine finala, sobota, 3. decembra, ob 16. uri: Nizozemska – ZDA, ob 20. uri: Argentina – Avstralija, nedelja, 4. decembra, ob 16. uri: Francija – Poljska, ob 20. uri: Anglija – Senegal, ponedeljek ob 16. uri: Japonska – Hrvaška, torek ob 16. uri: Maroko – Španija.

Iskrice iz Katarja Selektor Mehike Martino je odstopil Selektor mehiške nogometne reprezentance Gerardo Martino je po neuspehu reprezentance, saj je končala nastope v predtekmovanju, odstopil s položaja. »Za vso frustracijo in razočaranje, ki ga čutimo, sem najbolj odgovoren jaz in za to prevzemam vso odgovornost. Z zadnjim sodnikovim žvižgom se je iztekla tudi moja pogodba,« je povedal 60-letni trener, ki je Mehiko vodil od leta 2019. Szczesny izgubil 100 evrov v stavi z Messijem Vratar nogometne reprezentance Poljske Wojciech Szczesny (na fotografiji) je na tekmi proti Argentini izgubil stavo z argentinskim zvezdnikom Lionelom Messijem. »100 evrov, da je ne bo dosodil,« je vratar dejal Messiju, ko sta čakala na odločitev glavnega sodnika po ogledu posnetka o morebitni enajstmetrovki. Po tekmi je Szczesny, ki je Messiju ubranil kazenski strel, povedal, da dolga ne bo poravnal, saj je v smehu dodal, da ima Messi denarja dovolj. »Ne vem, ali je to po pravilnikih sploh dovoljeno,« je o stavi še dejal vratar, ki pa je bil po uspehu reprezentance prešerne volje in vsaj v tistem trenutku ga morebitna kazen Fife ni zanimala. Francoski protest zaradi razveljavljenega zadetka Francoska nogometna zveza bo uradno vložila protest zaradi razveljavljenega zadetka ob porazu proti Tuniziji (0:1). Razlog za to odločitev je posredovanje VAR po zadnjem pisku novozelandskega sodnika Matta Congerja. Po izenačenju Antoina Griezmanna je sodnik piskal konec tekme, šele kasneje pa so posredovali sodniki iz sobe za VAR. Conger je zadetek zaradi prepovedanega položaja razveljavil, nato pa odločil, da morata reprezentanci odigrati še nekaj sekund tekme. Španija treninge predvaja na spletu Medtem ko imajo reprezentance treninge za javnost odprte le prvih 15 minut, je selektor Španije Luis Enrique dovolil, da celotne treninge predvajajo v neposrednih prenosih na spletu. Mendes sklenil nastope Branilec Nuno Mendes je predčasno končal nastope v portugalski reprezentanci na SP v nogometu. Iz portugalske reprezentance so sporočili, da si je 20-letni Mendes poškodoval levo stegensko mišico. Nogometaš, ki se je poškodoval na tekmi z Urugvajem (2:0), bo z ekipo ostal v Katarju in tam pričel rehabilitacijo.

Hrvaška – Belgija 0:0 Skupina F, 3. krog. Stadion Ahmad bin Ali, gledalcev 43.984, sodnik: Taylor (Anglija), rumeni karton: Dendoncker. Hrvaška: Livaković, Juranović, Lovren, Gvardiol, Sosa, Kovačić (od 92. Majer), Modrić, Brozović, Perišić, Kramarić (od 64. Petković), Livaja (od 64. Pašalić), selektor: Dalić. Belgija: Courtois, Meunier (od 87. E. Hazard), Alderweireld, Vertonghen, Castagne, Witsel, Dendoncker (od 72. Tielemans), De Bruyne, Carrasco (od 72. Doku), Trossard (od 59. T. Hazard), Mertens (od 46. Lukaku), selektor: Martinez. Igralec tekme: Luka Modrić (Hrvaška). Streli v okvir gola: 4:4, streli mimo gola: 6:7, prosti streli: 9:11, koti: 2:4, nedovoljeni položaji: 4:0, obrambe vratarjev: 4:4, prekrški: 7:9, število vseh podaj: 589:623, število natančnih podaj: 519:557, število vseh napadov: 109:106, število nevarnih napadov: 68:53, posest žoge (v odstotkih): 48:52.

Kanada – Maroko 1:2 (1:2) Skupina F, 3. krog. Strelci: 0:1 Ziyech (4), 0:2 En Nesyri (23), 1:2 Aguerd (40/avtogol). Stadion Al Thumama, gledalcev 43.102, sodnik: Claus (Brazilija), rumeni kartoni: Hoilett, Osorio, Adekugbe, Vitoria. Kanada: Borjan, Johnston, Miller, Vitoria, Adekugbe (od 61. Kone), Kaye (od 60. Hutchinson), Osorio (od 65. Laryea), Hoilett (od 76. Wotherspoon), Davies, Larin (od 61. David), Buchanan, selektor: Herdman. Maroko: Bounou, Hakimi (od 85. Jabrane), Aguerd, Saiss, Mazraoui, Amrabat, Ounahi (od 77. El Yamiq), Sabiri (od 65. Amallah), En-Nesyri, Boufal (od 65. Aboukhlal), Ziyech (od 76. Hamdallah), selektor: Regragui. Igralec tekme: Hakim Ziyech (Maroko). Streli v okvir gola: 0:2, streli mimo gola: 4:3, prosti streli: 18:18, koti: 6:2, nedovoljeni položaji: 4:4, obrambe vratarjev: 0:0, prekrški: 14:14, število vseh podaj: 537:390, število natančnih podaj: 476:315, število vseh napadov: 130:67, število nevarnih napadov: 45:25, posest žoge (v odstotkih): 58:42.

Japonska – Španija 2:1 (0:1) Skupina E, 3. krog. Strelci: 0:1 Morata (11), 1:1 Doan (48), 2:1 Tanaka (51). Stadion Khalifa, gledalcev 44.851, sodnik: Gomes (Južnoafriška republika), rumeni kartoni: Itakura, Taniguchi, Yoshida. Japonska: Gonda, Taniguchi, Itakura, Yoshida, Nagatomo, Tanaka (od 87. Endo), Morita, Kubo, Kamada (od 69. Tomiyasu), Ito, Maeda (od 61. Asano), selektor: Morijasu. Španija: Simon, Azpilicueta (od 46. Carvajal), Hernandez, Torres, Balde (od 68. Alba), Gavi (od 68. Fati), Busquets, Pedri, Williams (od 57. Torres), Morata (od 57. Asensio), Olmo, selektor: Enrique. Igralec tekme: Ao Tanaka (Japonska). Streli v okvir gola: 3:5, streli mimo gola: 3:2, prosti streli: 8:11, koti: 0:2, nedovoljeni položaji: 2:2, obrambe vratarjev: 4:1, prekrški: 9:6, število vseh podaj: 237:1059, število natančnih podaj: 173:987, število vseh napadov: 51:191, število nevarnih napadov: 18:58, posest žoge (v odstotkih): 17:83.