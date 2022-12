Musk je oktobra na Twitterju sprožil polemiko, ko je predlagal mirovni sporazum, ki bi vključeval ponovno izvedbo referendumov, tokrat pod nadzorom Združenih narodih, v ukrajinskih regijah, ki si jih je septembra priključila Moskva, priznanje ruske suverenosti nad krimskim polotokom ter nevtralnost Ukrajine.

Referendume naj bi ponovili v ukrajinskih regijah Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje, ki si jih je Rusija nezakonito priključila na podlagi izidov spornih referendumov, ki jih mednarodna skupnost ne priznava.

Na sredinem dogodku, ki ga je organiziral ameriški časnik The New York Times, se je Zelenski posmehoval predlogu ameriškega milijarderja in dejal, da bi moral priti v Ukrajino. »Mislim, da nekdo vpliva nanj ali pa nekako sam sprejema sklepe,« je dejal Zelenski prek video povezave na dogodku, pri čemer je mislil na Muska, ki je sedaj glavni izvršni direktor Twitterja.

»Če želite razumeti, kaj je Rusija naredila tukaj - pridite v Ukrajino in boste sami videli. Potem mi boste povedali, kako končati to vojno, kdo jo je začel in kdaj jo je mogoče končati,« je dodal.

Musk je omenjeno zamisel oktobra preveril v anketi pri svojih več kot sto milijonih sledilcih na Twitterju.

Zelenski pa mu je na tem družbenem omrežju odgovoril s svojo anketo, v kateri je svoje sledilce vprašal, katerega Elona Muska imajo raje - tistega, ki podpira Ukrajino ali tistega, ki podpira Rusijo.

Njegovo podjetje SpaceX namreč Ukrajini pomaga s ponujanjem satelitskega interneta Starlink.